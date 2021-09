O Ζαν Πολ Μπελμοντό, άφησε την τελευταία του πνοή σήμερα σε ηλικία 88 ετών, και η Γαλλία θρηνεί για την απώλειά του. Ο Μπελμοντό πέρα από σπουδαίος καλλιτέχνης ήταν γνωστός και για το πάθος του για το ποδόσφαιρο. Έδεσε τη ζωή του με την αγαπημένη του ομάδα της Παρί Σεν Ζερμέν, έχοντας μάλιστα συμμετάσχει στη δημιουργία της.

Στη δεκαετία του ’70, μάλιστα, και ενώ βρισκόταν στο απόγειο της καριέρας του, ο «Μπεμπέλ» συμμετείχε στη δημιουργία της Παρί Σεν Ζερμέν μαζί με άλλα τέσσερα άτομα, βοηθώντας τον Ντάνιελ Χέχτερ στη χρηματοδότηση του φιλόδοξου έργου.

Το Παρίσι άλλωστε «υπέφερε» από την απουσία ενός μεγάλου ποδοσφαιρικού συλλόγου και ο Μπελμποντό το πήρε πάνω του.

It’s with immense sadness that the Paris Saint-Germain family learned of the passing of Jean-Paul Belmondo on Monday, at the age of 88.

