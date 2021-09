Με τις πέτρες πήραν διαδηλωτές τον πρωθυπουργό του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, σε στάση που πραγματοποίησε στο πλαίσιο της προεκλογικής του εκστρατείας.

Σύμφωνα με το BBC, ο Τριντό επέστρεφε στο πούλμαν αφού είχε επισκεφθεί ζυθοποιείο, όταν άγνωστοι του πέταξαν χαλίκια.

Ο ίδιος πάντως δεν τραυματίστηκε.

Khalistan sympathising Canadian PM Justin Trudeau pelted with STONES at campaign event in London, Ontario in Canada.

PS: Not the London of the UK 🙄 pic.twitter.com/kvyoC6FtOf

— SMES_EDU 🇮🇳 (@SMES_Updates) September 7, 2021