Eπεισοδιακή ήταν η τελευταία ομιλία της Άνγκελα Μέρκελ στην ομοσπονδιακή βουλή «Bundestag», κατά την οποία, αντί να κάνει αποτίμηση της 16χρονης θητείας της, ρίχτηκε στη μάχη του προεκλογικού αγώναμ στηρίζοντας τον υποψήφιο του κόμματός της, CDU, Άρμιν Λάσετ.

Φορώντας ένα κίτρινο σακάκι, η Μέρκελ ανέβηκε το πρωί της Τρίτης στο βήμα της Bundestag, για να απαριθμήσει τα όσα έπραξε στην πολιτική της σταδιοδρομία.

Ωστόσο, τα λεγόμενά της εκνεύρισαν πολλούς βουλευτές, κυρίως από το χώρο της Αριστεράς (Die Linke).

Η Γερμανίδα καγκελάριος εξέφρασε ανοιχτά την υποστήριξή της στον πρωθυπουργό της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, Άρμιν Λάσετ, υποψήφιο των Χριστιανοδημοκρατών για την καγκελαρία, ενώ έσπευσε να καταδικάσει μία σύμπραξη Σοσιαλδημοκρατών – Αριστεράς.

Δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει τα λόγια της και πολλοί βουλευτές του κόμματος της Αριστεράς «Die Linke» ακούστηκε να φωνάζουν: «Ντροπή! Ντροπή!».

Στη συνέχεια, η Μέρκελ εκτόξευσε πυρά κατά του υποψηφίου των Σοσιαλδημοκρατών για την καγκελαρία, Όλαφ Σολτς, ο οποίος προηγείται σε όλες τις δημοσκοπήσεις, επισημαίνοντας ότι με την πανδημία δεν έχουμε τελειώσει ακόμη και ότι είναι απαραίτητος ο εμβολιασμός.

Υπενθυμίζεται ότι ο υποψήφιος του SPD έδωσε στους αντιπάλους του αφορμή για κριτική όταν, σε μια προσπάθεια να πείσει τους συμπολίτες του να εμβολιαστούν κατά της Covid-19 και απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς περί «πειραματικών εμβολίων», είχε δηλώσει:

«Πενήντα εκατομμύρια έχουν τώρα εμβολιαστεί πλήρως. Ήμασταν όλοι τα πειραματόζωα για όποιον περίμενε μέχρι τώρα. Γι’ αυτό και, ως ένας από τα 50 εκατομμύρια, λέω ότι πήγε καλά. Παρακαλώ να συμμετάσχετε».

«Εμβολιαστείτε. Δεν είμαστε πειραματόζωα, ούτε εγώ, ούτε ο Όλαφ Σολτς», τόνισε η Μέρκελ, εξαίροντας για μία ακόμη φορά την αναγκαιότητα του εμβολιασμού κατά της νόσου Covid.

Tην ώρα της ομιλίας της, πάντως, υπήρξε φασαρία στα κοινοβουλευτικά έδρανα.

Κάποια στιγμή, μάλιστα, η καγκελάριος έχασε την ψυχραιμία της και πέρασε στην αντεπίθεση. Απευθυνόμενοι στους βουλευτές, τους είπε εμφανώς ενοχλημένη ότι θα έπρεπε να ντρέπονται:

«Θεέ μου, τι φασαρία! Είμαι μέλος της γερμανικής Bundestag πάνω από 30 χρόνια Εδώ είναι η καρδιά της δημοκρατίας».

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής των Ελεύθερων Δημοκρατών (FDP), Κριστιάν Λίντνερ, όταν ανέβηκε στο βήμα, έσπευσε να επικρίνει την προσέγγιση των Πρασίνων για την προστασία του κλίματος.

Νωρίτερα, η σταρ των Πρασίνων (Die Gruene) Αναλένα Μπέρμποκ δήλωσε από το βήμα της ομοσπονδιακής βουλής ότι στόχος του κόμματός της είναι να συγκροτηθεί μία κυβέρνηση υπέρ της προστασίας του κλίματος.

Και ενώ ο Λίντνερ κατακεραύνωνε την Αναλένα Μπέρμποκ, η Μέρκελ βρήκε ευκαιρία να… αποκοιμηθεί, όπως σχολιάζει – μάλλον περιπαικτικά – το περιοδικό Focus.

Τα νεύρα της Μέρκελ είναι τεντωμένα, καθώς οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η τελευταία της θητεία είχε επιπτώσεις στη δημοτικότητα του κόμματός της.

Today at the #Bundestag The last #debate before the #elections in 19 days.

