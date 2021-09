Εικόνες – σοκ έρχονται από την Τουρκία όπου μια νεαρή γυναίκα -η οποία ισχυριζόταν πως έπεσε θύμα απαγωγής από ομάδα ανδρών- πήδηξε από κτίριο προκειμένου να τούς ξεφύγει.

Η κοπέλα έπεσε με δύναμη στο έδαφος από ύψος περίπου δέκα μέτρων, με τις σκληρές εικόνες να καταγράφονται σε βίντεο που δημοσιεύθηκε στα social media.

Η Σιρίν, ηλικίας 19 ετών, φαίνεται να κρέμεται από παράθυρο σε κτίριο της Αττάλειας και μετά πέφτει στο κενό. Πρώτα προσγειώνεται πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και στη συνέχεια στο πεζοδρόμιο.

Η αστυνομία που ειδοποιήθηκε από γείτονες λίγο πριν την πτώση προσπάθησε να αποτρέψει την γυναίκα από το να πηδήξει.

Η κοπέλα, η οποία δεν τραυματίστηκε σοβαρά από την πτώση, είπε στις αρχές ότι την κρατούσαν διά της βίας, ενώ έρευνα διεξάγει η αστυνομία.

«Iranians tried to sell me» .. Video of a girl jumping from the 8th floor #Iran

Because she was kidnapped and held hostage in Antalya, Turkey, a 19-year-old woman jumped from the eighth floor, seriously injuring her, according to a video clip circulated by #Turkish activists. pic.twitter.com/LW2irMLlRP

— Hashtag Elyoum (@Hashtagelyoum) September 4, 2021