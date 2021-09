Eurobank: Ανοιξε το βιβλίο προσφορών για το senior ομόλογο

Ανοιξε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο που εκδίδει η Eurobank. Στόχος της τράπεζας είναι να αντλήσει 500 εκατ. ευρώ, ενώ το αρχικό επιτόκιο είναι στο 2,5%. H διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα.

Ο τίτλος είναι διάρκειας 6,5 ετών και αναμένεται να αξιολογηθεί με Caa1 από τη Moody’s, Β+ από την S&P και Β- από τη Fitch.

Υπενθυμίζεται ότι η τράπεζα έδωσε σχετικό mandate σε Barclays, Citi, Commerzbank, Credit Suisse και JP Morgan, οι οποίες θα ενεργήσουν ως ανάδοχοι της έκδοσης. Η τράπεζα είχε εκδώσει ανάλογο τίτλο και τον περασμένο Απρίλιο.

