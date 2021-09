Δένδιας από Ρουμανία: Δεν θα επιτρέψουμε εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού

Μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση απέστειλε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, κατά την διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Ρουμάνο ομόλογό του, Μπογκντάν Αουρέσκου μετά τη συνάντησή τους στο Βουκουρέστι.

Ο κ. Δένδιας ευχαρίστησε την Ρουμανία για την βοήθειά της στην κατάσβεση των καταστροφικών πυρκαγιών του Αυγούστου στην χώρα μας, ενώ έκανε και ιδιαίτερη αναφορά στο Γιάννο Κρανιδιώτη, που σκοτώθηκε πριν από 22 χρόνια κατά τη μετάβασή του για συνάντηση στο Βουκουρέστι ως αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών.

«Ήταν πρωτοπόρος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και ισχυρός υποστηρικτής της διεύρυνσης της ΕΕ, καθώς και της ενίσχυσης της συνεργασίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Τα ιδανικά και οι αρχές του μας καθοδηγούν ακόμη και σήμερα», ανέφερε ο κ. Δένδιας.

Thank you for your kind hospitality today. Before going any further, I would like to pay tribute to the memory of Yannos Kranidiotis. He was the Greek Alt. FM who, 22 years ago, almost to the day, on his way to a meeting in Bucharest, was killed in a tragic accident. @MAERomania pic.twitter.com/AogSzRHKhQ — Nikos Dendias (@NikosDendias) September 8, 2021

Ο κ. Δένδιας από εκεί και έπειτα κάνοντας αναφορά στο μεταναστευτικό τόνισε πως η Ελλάδα δεν πρόκειται να επιτρέψει την εργαλειοποίησή του συμπληρώνοντας πως αυτό αποτελεί πρόκληση την οποία ενδέχεται να βρεθούν σύντομα αντιμέτωπες οι ευρωπαϊκές χώρες.

Another major challenge we share, is the risk that some countries may try to instrumentalize migratory flows. We have witnessed this pattern several times in the past. And I am going to say clearly, to everybody, we will not allow this to reoccur. @MAERomania — Nikos Dendias (@NikosDendias) September 8, 2021

«Έχουμε γίνει μάρτυρες σε ανάλογες κινήσεις πολλές φορές στο παρελθόν και θα τονίσω ξεκάθαρα σε όλους ότι δεν θα επιτρέψουμε να ξανασυμβεί» είπε δείχνοντας προς την πλευρά της Τουρκίας. «Πρόσφατα περιστατικά στα σύνορα της Πολωνίας, της Λετονίας και της Λιθουανίας δείχνουν ότι καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν είναι ασφαλής από αυτή την απειλή. Το Αφγανιστάν μπορεί να είναι γεωγραφικά μακριά, αλλά είναι πολύ, πολύ κοντά» συμπλήρωσε ο κ. Δένδιας.

We do not undermine the cohesion of the Alliance from within, through destabilizing actions, by advanced weapons purchase or by behavior that is contrary to the values and the principles of the NATO Alliance. @MAERomania — Nikos Dendias (@NikosDendias) September 8, 2021

Ο κ. Δένδιας υπογράμμισε την ανάγκη Ελλάδα και Ρουμανία να συνεχίσουν να χτίζουν μια κοινωνία που στηρίζεται σε αρχές και αξίες, με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας, αρχές που και οι δύο χώρες υπηρετούν «σε αντίθεση με το τι πιστεύουν οι άλλοι που προσπαθούν να αναβιώσουν αρχές του 19ου αιώνα» δείχνοντας ξανά προς την πλευρά της Τουρκίας.

I have to thank Romania for its solidarity, and I have to thank also Bogdan for expressing this solidarity openly today during this press conference. We will continue to work with Romania side by side on this. @MAERomania — Nikos Dendias (@NikosDendias) September 8, 2021

Δείτε ολόκληρη την συνέντευξη Τύπου:

Ειδήσεις σήμερα:

Κυνική ομολογία από αρνήτρια: Ψάχνω «λαμόγιο» γιατρό να μου δώσει πλαστό πιστοποιητικό



Ζάκυνθος: Νέες αντιδράσεις κατά της επένδυσης από το Κατάρ πάνω από το ναυάγιο



Ο Ριτζ Φόρεστερ με λευκά μαλλιά μαζεύει σταφύλια στη Βουλγαρία