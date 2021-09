Δίκτυο Χακάνι: Πώς βρέθηκαν στην κυβέρνηση του Αφγανιστάν οι τρομοκράτες – σύμμαχοι του Μπιν Λάντεν

Η προσωρινή κυβέρνηση του Αφγανιστάν περιλαμβάνει δύο εκπροσώπους του δικτύου Χακάνι, οργάνωσης που χαρακτηρίζεται τρομοκρατική από την Ουάσινγκτον και κατηγορείται ότι βρίσκεται πίσω από τις πλέον αιματηρές επιθέσεις στο Αφγανιστάν τα τελευταία χρόνια.

Οπως αναμενόταν, το δίκτυο Χακάνι έχει επιβληθεί ως πρωταγωνιστικός παράγοντας στο νέο αφγανικό κράτος, μετά την κατάρρευση του παλαιού καθεστώτος και την πτώση της Καμπούλ στις 15 Αυγούστου.

Ποιοι είναι οι Χακάνι;

Η ένοπλη αυτή οργάνωση ιδρύθηκε από τον Τζαλαλουντίν Χακάνι, που έγινε γνωστός στην δεκαετία του 1980 ως ήρωας του αντισοβιετικού τζιχάντ. Κατά την διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, ο Χακάνι περιλαμβάνεται στα πολύτιμα ατού της CIA κατά της Σοβιετικής Ενωσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους, όπως το Πακιστάν, χρηματοδοτούν και εξοπλίζουν απευθείας τους μουτζαχεντίν.

Κατά την διάρκεια του δεκαετούς πολέμου, το κόστος του οποίου θα αποδειχθεί καθοριστικό για την διάλυση της ΕΣΣΔ, και στην συνέχεια, μετά την σοβιετική αποχώρηση, ο Τζαλαλουντίν Χακάνι διατηρεί στενές σχέσεις με τους ξένους τζιχαντιστές, ανάμεσά τους και τον Οσάμα μπιν Λάντεν.

What is the Haqqani network, which is linked to the Taliban and al-Qaeda? https://t.co/YMxXAyDkM6

