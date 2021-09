Η Google Teams συνεργάζεται με την «αντίπαλο» Cisco WebEx για να διευκολύνουν τις τηλεδιασκέψεις

Με τις συναντήσεις μεταξύ των εργαζομένων να παραμένουν εικονικές – και την μετάλλαξη Δ να καθυστερεί την επιστροφή σε χώρους εργασίας – οι αντίπαλοι Google Meet και Cisco WebEx ελπίζουν να κάνουν τη διαδικασία σύνδεσης λίγο πιο εύκολη.

Η Google, της Alphabet Inc., συμφώνησε να υποστηρίξει τη διαλειτουργικότητα με συσκευές της Cisco Systems Inc. Αυτό σημαίνει ότι οι πελάτες θα μπορούν να συνδεθούν σε μια συνάντηση Google σε μια συσκευή Cisco και αντίστροφα, ανέφερε η Google την Τετάρτη.

Το σύμφωνο θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν πολλαπλές πλατφόρμες φιλοξενίας ή έχουν αλλάξει από τη μία στην άλλη.

Η συμφωνία υποδηλώνει την έναρξη μιας πιο συνεργατικής εποχής στην αγορά των συνεδρίων, όπου οι πάροχοι λογισμικού έχουν περάσει τους τελευταίους 18 μήνες προσπαθώντας να υποδεχτούν τους ανταγωνιστές τους στο κυνήγι περισσότερων εταιρικών χρηστών. Οι αυξανόμενες περιπτώσεις κορονοϊού λόγω της μετάλλαξης Δ έχουν ματαιώσει τα σχέδια επιστροφής των εταιρειών στο γραφείο, με μερικούς εργαζόμενους να επιστρέφουν στις θέσεις τους και άλλους να συνδέονται και να δουλεύουν από το σπίτι.

Ο ανώτερος διευθυντής διαχείρισης προϊόντων της Google για το Workspace, Sanaz Ahari, δήλωσε ότι η εταιρεία θα προσπαθήσει στη συνέχεια να υπογράψει συμφωνίες με άλλους μεγάλους παρόχους τηλεδιάσκεψης για να βοηθήσει τους χρήστες να συνδεθούν από περισσότερους τύπους συσκευών.

«Θέλουμε να προσφέρουμε στους πελάτες μας αυτή τη μαγική «εμπειρία χαμηλής τριβής»», δήλωσε ο Dave Citron, διευθυντής του προϊόντος για το Google Meet, σε μια συνέντευξη. Θα προκύψουν περισσότερα από τη στρατηγική συνεργασία με τη Cisco, πρόσθεσε.

Ζoom

Η Cisco, ο ηγέτης της αγοράς στη βιντεοδιάσκεψη, προσπάθησε να εμποδίσει την ταχεία ανάπτυξη της Zoom Video Communications Inc., η οποία έχει καταλάβει μία ξεχωριστή θέση στο «λεξιλόγιο» του lockdown και της Covid-19 εποχής.

Αντιμετωπίζει επίσης ανανεωμένες προσφορές από τη Microsoft Corp., η οποία απέκτησε το Skype το 2011. Ο κατασκευαστής του WebEx βλέπει τη διαλειτουργικότητα ως ένα μονοπάτι για τη διατήρηση των υπαρχόντων χρηστών. Η Google έχει τις δικές της προκλήσεις: Παρά τη δύναμη του Gmail και άλλων διαδικτυακών υπηρεσιών, το Google Meet δεν κατάφερε να κερδίσει το επιθυμητό μερίδιο χρηστών κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Ο γίγαντας των μηχανών αναζήτησης αποκάλυψε επίσης μια συσκευή all-in-one με την επωνυμία Google, σχεδιασμένη τόσο για γραφεία στο σπίτι όσο και για μικρές εταιρικές αίθουσες συνεδριάσεων. Η οθόνη των 27 ιντσών (69 εκατοστών), που ονομάζεται Desk 27, θα διευκολύνει τις βιντεοδιασκέψες και μπορεί επίσης να λειτουργήσει ως δεύτερη οθόνη για φορητό υπολογιστή.

Η Google συνεργάζεται ήδη με κατασκευαστές όπως η HP Inc. και η Dell Technologies Inc. για τους υπολογιστές της Chromebase all-in-one και ξεκίνησε μια σειρά υλικού για συναντήσεις το 2020, που ονομάζεται Series One.

Η Citron είπε ότι η εταιρεία έχει πολύ μεγαλύτερη ζήτηση για το υλικό διασκέψεων που παρέχει, επειδή σχεδόν οι μισοί πελάτες της επανασχεδιάζουν τα γραφεία τους για υβριδική εργασία.

Η Google έχει επίσης δημιουργήσει ένα εγχειρίδιο για την πλοήγηση στην υβριδική εμπειρία, το οποίο περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο οργάνωσης πέντε κοινών τύπων συναντήσεων.

Το προηγουμένως ανακοινωμένο Spaces της εταιρείας – λογισμικό συνεργασίας που δίνει στις ομάδες ένα κέντρο όπου μπορούν να οργανώσουν ένα project – είναι τώρα ζωντανό. Και η Google θα διευκολύνει τα αφεντικά να καλούν τους υπαλλήλους τους κατά τη διάρκεια της εργάσιμης ημέρας, με μια νέα δυνατότητα που ονομάζεται Meet Calling.

