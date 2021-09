Για πολλαπλούς βιασμούς και σεξουαλικές παρενοχλήσεις εις βάρος ανηλίκων κατηγορείται ο πρώην σύζυγος της Λίντα Εβαντζελίστα, Ζεράλντ Μαρί.

Ανάμεσα στις έξι καταγγέλλουσες, όλες τους πρώην μοντέλα, και η Καρέ Ότις (η γνωστή «Άγρια Ορχιδέα»).

Ο Ζεράλντ Μαρί έχει υπάρξει επικεφαλής ενός από τα πιο ιστορικά πρακτορεία μοντέλων, του Elite Agency.

Μεγάλα ονόματα από τον χώρο της μόδας, όπως η Κάρλα Μπρούνι, η Χελένα Κρίστενσεν και η Πολίνα Πορισκόβα έχουν ήδη ταχθεί στο πλευρό των έξι καταγγελλουσών, σύμφωνα με άρθρο των Times της Νέας Υόρκης για την υπόθεση.

Enough is enough — thank you @carlabruni @millajovovich, @paulinaporizkov & @karenelson_ for raising your voices in support of Carré Otis & fellow survivors as they testify against their abuser 30 yrs later. (1/3) — Model Alliance (@ModelAllianceNY) September 7, 2021



Τα πρώην top models πρόκειται να καταθέσουν σήμερα στο Παρίσι εις βάρος του Μαρί, πρώην επικεφαλής του πρακτορείου για την Ευρώπη, εις βάρς του οποίου η παριζιάνικη Εισαγγελία είχε ήδη διατάξει προκαταρκτική έρευνα το 2020.

Ο Μαρί είναι πλέον 71 ετών και ιδιοκτήτης του δικού του πρακτορείου μοντέλων, Oui Management. Σύμφωνα με την Εισαγγελία, η έρευνα αφορά «κατηγορίες για βιασμό και σεξουαλική επίθεση σε ανήλικο πρόσωπο».

Sara Ziff, Executive Director of @ModelAllianceNY, told the @nytimes, «If we can’t win protections against child sex trafficking for some of the most privileged and visible women in the world, then where does that leave us?” @saraziff #sextraffickinghttps://t.co/fmdg9ve6ZC — The Human Trafficking Legal Center (@HTLegalCenter) September 7, 2021



Μια από τις κύριες ενάγουσες είναι και η Κάρε Ότις – γεννημένη «Κάρε Σάτον», πρωταγωνίστρια της ταινίας «Άγρια Ορχιδέα». Η Ότις κατηγορεί τον Μαρί για αμέτρητους βιασμούς στη διάρκεια του 1986, όταν η ίδια ήταν μόλις 17 ετών.

Την εποχή εκείνη, ο Μαρί ήταν ήδη αρραβωνιασμένος με τη Λίντα Εβαντζελίστα.

Αντίστοιχες κατηγορίες εις βάρος του Μαρί διατύπωσε καιη Έμα Κάρλσον.

Η Σουηδή καλλονή αναφέρει ότι ο Μαρί της είχε επιτεθεί όταν εργαζόταν για το πρακτορείο του, το 1990.

Επί τρεις ολόκληρες δεκαετίες, ο Μαρί ήταν ένας από τους ισχυρότερους άνδρες της μόδας.

These survivors deserve accountability, justice and above all, RESPECT. Everyone deserves a workplace free of abuse — it’s time for our industry to sign onto the RESPECT Program and make legally-binding commitments to protect workers. (2/3) https://t.co/nyWW7yzYwM — Model Alliance (@ModelAllianceNY) September 7, 2021



Μετά την ανάδυση των καταγγελιών στη διάρκεια της περσινής χρονιάς, οι εισαγγελείς της Γαλλίας ξεκίνησαν έρευνα για τις εις βάρος του κατηγορίες που αφορούν βιασμούς και ανάρμοστη συμπεριφορά στις δεκαετίες του ’80 και του ’90.

Οι καταγγέλλουσες έχουν στο πλευρό τους ισχυρές μορφές του κόσμου της μόδας, όπως για παράδειγμα την πρώην Πρώτη Κυρία της Γαλλίας, Κάρλα Μπρούνι.

Η Μπρούνι δήλωσε μεταξύ άλλων, απαιτώντας πιο αυστηρή νομοθεσία για την προστασία των εργαζόμενων νεαρών μοντέλων:

«Αρκετά σημαίνει αρκετά – στέκομαι στο πλευρό της Καρέ Σάτον και των άλλων πρώην μοντέλων που κατηγορούν τον Ζεράρ Μαρί ότι ασέλγησε σε βάρος τους την ώρα που μεταβαίνουν στο Παρίσι για να καταθέσουν εναντίον του. Η βιομηχανία της μόδας πρέπει να απαλλαγεί από τη σεξουαλική κακοποίηση. Θα πρέπει να διασφαλιστεί η προστασία των γυναικών από τη σεξουαλική βία στο χώρο εργασίας».

Αντίστοιχες δηλώσεις έκανε και η Χελένα Κρίστενσεν, τονίζοντας ότι υποστηρίζει αυτές τις «γενναίες γυναίκες σε όλη τους τη διαδρομή».

Η Πολίνα Πορισκόβα σημείωσε ότι το πρόβλημα είναι δομικό, αφού τα νεαρά μοντέλα διδάσκονται να αντιμετωπίζουν «τη σεξουαλική παρενόχληση ως κομπλιμέντο».

«Ως μοντέλα, δεν πληρωνόμασταν για το ταλέντο μας», ανέφερε η Πορίσκοβα. . «Νοικιάζαμε το σώμα και το πρόσωπό μας. Το σώμα σου δεν ήταν δικό σου».

Το πανέμορφο πρώην μοντέλο και κριτής του America’s Next Top Model τόνισε επίσης ότι οι γυναίκες αυτές

«θα φέρουν στη μνήμη τους οδυνηρές αναμνήσεις για να υπερασπιστούν τη βιομηχανία μόδας και τις γυναίκες που δεν μπόρεσαν να προχωρήσουν».

Τα τρία πρώην super models τοποθετήθηκαν με την παρότρυνση του Model Alliance, μιας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης για τα δικαιώματα των εργαζομένων στο χώρο της μόδας.

