Τουλάχιστον 17 ασθενείς που νοσηλεύονταν σε νοσοκομείο στην πολιτεία Ιδάλγο, στο κεντρικό Μεξικό, πέθαναν εξαιτίας πλημμυρών που προκάλεσαν σφοδρές βροχοπτώσεις, ανακοίνωσε η μεξικανική κυβέρνηση.

«Οι βροχές χθες στην Ιδάλγο προκάλεσαν υπερχείλιση του ποταμού Τούλα, πλημμυρίζοντας το γενικό νοσοκομείο και προκαλώντας τον θάνατο 17 ασθενών» ανέφερε η κυβέρνηση μέσω Twitter.

Ο μεξικανός πρόεδρος Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ εξέφρασε τη θλίψη του επίσης μέσω Twitter για «τον θάνατο δεκαεπτά ασθενών σε νοσοκομείο εξαιτίας της υπερχείλισης του ποταμού Τούλα».

«Είναι πολύ άσχημη ημέρα» για το Μεξικό, πρόσθεσε.

Άλλοι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των πλημμυρών στο Εκατεπέκ, προάστιο του Μεξικού, όπου πολλοί δρόμοι πλημμύρισαν, μετέδωσαν μεξικανικά ΜΜΕ.

Heavy rainfall in central Mexico has sparked flash floods in Ecatepec and Nezahualcóyotl https://t.co/QnIhb82PGV pic.twitter.com/dCcxYge7NY

Μεγάλο μέρος της χώρας επλήγη τις τελευταίες ημέρες από σφοδρές βροχοπτώσεις, που προκάλεσαν την υπερχείλιση ποταμών.

Σε μήνυμά της συνοδευόμενο από βίντεο η Σοέ Ρομπλέδο, η γενική διευθύντρια του μεξικανικού ινστιτούτου ασφάλισης υγείας (IMSS), που διαχειρίζεται το νοσοκομείο που πλημμύρισε, εξήγησε ότι σε αυτό νοσηλεύονταν 56 ασθενείς και ότι το κτίριο πλημμύρισε μέσα σε μερικά λεπτά, με αποτέλεσμα να διακοπεί η ηλεκτροδότηση και να προκληθούν ανυπέρβλητα προβλήματα στη λειτουργία του.

«Όταν κόπηκε το ρεύμα στον δήμο (Τούλα), έπαψε να χορηγείται οξυγόνο στους ασθενείς», διευκρίνισε η κυρία Ρομπλέδο.

Σύμφωνα με ΜΜΕ, 15 από τους 17 ασθενείς έπασχαν από την COVID-19 και ήταν διασωληνωμένοι.

Εικόνες που μεταδόθηκαν από τοπικά μέσα ενημέρωσης εικονίζουν το νοσοκομείο πλημμυρισμένο και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να μεταφέρει φορεία με το νερό σχεδόν ως τη μέση.

Οι αρχές ανέφεραν ότι οι ασθενείς που επέζησαν διακομίστηκαν σε άλλα νοσοκομεία της πολιτείας.

«Έβρεξε πολύ σε όλη την κοιλάδα του Μεξικού (σ.σ. την πρωτεύουσα και τη μητροπολιτική της περιοχή) και θα συνεχίσει να βρέχει. Αν ζείτε σε ζώνες με χαμηλό υψόμετρο μετακινηθείτε το ταχύτερο σε καταφύγια ή σε υψηλότερο υψόμετρο μαζί με τους γονείς και τους φίλους σας», παρότρυνε ο πρόεδρος Λόπες Ομπραδόρ.

Πολλά χωριά στην πολιτεία Ιδάλγο είχαν αποκοπεί από τον υπόλοιπο κόσμο εξαιτίας των πλημμυρών το βράδυ της Τρίτης. Ο κυβερνήτης της πολιτείας, ο Ομάρ Φαγιάντ, υπέστη ατύχημα: ταχύπλοο του στρατού στο οποίο επέβαινε μαζί με στρατηγό κι άλλον έναν αξιωματούχο για να επιθεωρήσουν τις ζημιές βυθίστηκε. «Είμαι σώος και ασφαλής» διαβεβαίωσε πάντως ο κ. Φαγιάντ μέσω Twitter.

At least two people have died and dozens of vehicles swept away after violent flash floods hit Ecatepec in Mexico.

Today’s top news stories: https://t.co/4ozTbgvoxl pic.twitter.com/kGGpYaShfH

— Sky News (@SkyNews) September 7, 2021