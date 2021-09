Πέθανε σε ηλικία 55 ετών ο Ρώσος υπουργός Έκτακτων Αναγκών, Γιεβγκένι Ζινίτσεφ, στην προσπάθειά του να σώσει ένα άτομο.

«Με λύπη σας ενημερώνουμε ότι ο Ζίνιτσεφ πέθανε τραγικά ενώ εκτελούσε επίσημα καθήκοντα σώζοντας τη ζωή κάποιου κατά τη διάρκεια διατμηματικών ασκήσεων για την προστασία της αρκτικής ζώνης από καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στο Νόριλσκ», ανέφερε το υπουργείο σε μήνυμα που μετέφεραν τα ειδησεογραφικά πρακτορεία.

Όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ο υπουργός πήδηξε στο νερό προκειμένου να σώσει τον άντρα και έπεσε πάνω σε πέτρα.

ΟΖίνιτσεφ ηταν επικεφαλής του υπουργείου έκτακτης ανάγκης από το 2018 μετά την επανεκλογή του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν.

