Συνάντηση Δένδια με Ρουμάνο ομόλογό του: Δεν θα επιτρέψουμε την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού

Δεν θα επιτρέψουμε την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού, ξεκαθάρισε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε κοινές δηλώσεις του με τον Ρουμάνο ομόλογό του Μπογκντάν Αουρέσκου (Bogdan Aurescu) μετά τη συνάντησή τους στο Βουκουρέστι.

Όπως επεσήμανε ο κ. Δένδιας, μια πρόκληση με την οποία ενδέχεται να βρεθούν σύντομα αντιμέτωπες οι ευρωπαϊκές χώρες, είναι το ενδεχόμενο χώρες να προσπαθήσουν να εργαλειοποιήσουν το μεταναστευτικό.

«Έχουμε γίνει μάρτυρες σε ανάλογες κινήσεις πολλές φορές στο παρελθόν και θα τονίσω ξεκάθαρα σε όλους ότι δεν θα επιτρέψουμε να ξανασυμβεί», τόνισε. «Πρόσφατα περιστατικά στα σύνορα της Πολωνίας, της Λετονίας και της Λιθουανίας δείχνουν ότι καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν είναι ασφαλής από αυτή την απειλή. Το Αφγανιστάν μπορεί να είναι γεωγραφικά μακριά, αλλά είναι πολύ πολύ κοντά».

Ο υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ακόμη πως «τα ευρωπαϊκά κράτη στην ευρύτερη περιοχή έχουν πρωταρχική ευθύνη και άμεσο ενδιαφέρον να πιέσουν για την προώθηση της ενσωμάτωσης των Δυτικών Βαλκανίων, πάντα με προϋπόθεση την εκπλήρωση των γνωστών αιρεσιμοτήτων».

«Πρέπει να αποφύγουμε τη δημιουργία μαύρης τρύπας στα Δυτικά Βαλκάνια», σημείωσε χαρακτηριστικά. «Αν η ΕΕ δεν συμπληρώσει το κενό, άλλοι που δεν σέβονται τις ίδιες αρχές θα προσπαθήσουν να το αναπληρώσουν. Κράτη δηλαδή που υποστηρίζουν ριζοσπαστικές ιδέες και εξτρεμιστικά κινήματα».

Ο κ. Δένδιας υπογράμμισε την ανάγκη Ελλάδα και Ρουμανία να συνεχίσουν να χτίζουν μια κοινωνία που στηρίζεται σε αρχές και αξίες, με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας, αρχές που και οι δύο χώρες υπηρετούν. «σε αντίθεση με το τι πιστεύουν οι άλλοι που προσπαθούν να αναβιώσουν αρχές του 19ου αιώνα».

