Eurobank: Εντονο ενδιαφέρον θεσμικών για το ομόλογο των 500 εκατ.

Η «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» (Eurobank Holdings) ανακοινώνει ότι η θυγατρική της εταιρεία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (Τράπεζα ή Eurobank) ολοκλήρωσε με επιτυχία την δεύτερη κατά σειρά έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) μέσα στο έτος 2021, ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, συγκεντρώνοντας για ακόμα μία φορά το ενδιαφέρον μεγάλου αριθμού θεσμικών επενδυτών. Το βιβλίο προσφορών υπερκαλύφθηκε πάνω από 1,5 φορές, δίνοντας την δυνατότητα να μειωθεί η απόδοση κατά 0,125%, από 2,50% που ήταν η αρχική προσφορά σε 2,375%, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη του επενδυτικού κοινού στη Eurobank και την ελληνική οικονομία, σημειώνει η τράπεζα. Το ομόλογο έχει διάρκεια εξίμιση έτη με ημερομηνία λήξης 14 Μαρτίου 2028, με δυνατότητα ανάκλησης στα πεντέμιση έτη στις 14 Μαρτίου 2027 και ετήσιο τοκομερίδιο 2,25% το οποίο δύναται να επανακαθοριστεί στις 14 Μαρτίου 2027. Η ημερομηνία διακανονισμού είναι στις 14 Σεπτεμβρίου 2021 και τα ομόλογα θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου (στην αγορά Euro MTF). Σημειώθηκε συμμετοχή τόσο από ξένους όσο και από εγχώριους επενδυτές. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση θα διατεθούν για επιχειρηματικούς σκοπούς της Eurobank συμπεριλαμβανομένης και της χρηματοδότησης πράσινων έργων. Η έκδοση αυτή αποτελεί ένα ακόμα βήμα προς την υλοποίηση της μεσοπρόθεσμης στρατηγικής της Eurobank για την κάλυψη των υποχρεώσεων της όσον αφορά την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL) μέχρι το 2025 και αντανακλά τη συνεχή δέσμευση της Τράπεζας στην προστασία των καταθετών. Επίσης συνεισφέρει στην περαιτέρω διαμόρφωση της καμπύλης απόδοσης των πιστωτικών τίτλων της Eurobank στη δευτερογενή αγορά. Από κοινού διοργανωτές του βιβλίου προσφορών της έκδοσης ήταν οι Barclays, Citi, Commerzbank, Credit Suisse, J.P.Morgan.

