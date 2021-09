MAS: «Δυναμικό παρών» στην αγορά της Ασίας με δύο νέες συνεργασίες σε Ουζμπεκιστάν και Αζερμπαϊτζάν

H MAS Α.Ε, ηγέτιδα εταιρεία τεχνολογίας με 45 χρόνια εμπειρίας στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη συστημάτων αυτοματισμού, διαχείρισης ισχύος και ενέργειας, και έχοντας ήδη παρουσία σε χώρες της Ευρώπης και της Ασίας, προχωράει σε διεύρυνση του διεθνούς της δικτύου. Επιδιώκοντας να ενισχύσει την παρουσία της στη δυτική και κεντρική Ασία, η MAS εντάσσει δύο νέους αντιπροσώπους στο δυναμικό της, τη Dynatec στο Ουζμπεκιστάν και την Omega στο Αζερμπαϊτζάν .

H Dynatec ιδρύθηκε από επιχειρηματίες έμπειρους στην δημιουργία εταιρειών παροχής υπηρεσιών σε απομακρυσμένες περιοχές, και είναι μια εταιρεία αποτελούμενη από ομάδα ικανότατων μηχανικών, η οποία σε μικρό διάστημα έχει καταφέρει να κερδίσει την αγορά του Ουζμπεκιστάν. Η δραστηριότητα της εστιάζεται σε 2 βασικούς τομείς: την παροχή After Market υπηρεσιών στον κλάδο του πετρελαίου & φυσικού αερίου, καθώς και στον ευρύτερο κλάδο της Ενέργειας, και την προσφορά ΙΙοΤ λύσεων για μεγάλους OEMs (Original Equipment Manufacturers). Οι υπηρεσίες After Market δεν αποτελούν μια απλή δραστηριότητα πωλήσεων, αλλά προϋποθέτουν κατανόηση των αναγκών των πελατών και συνεχή τεχνική υποστήριξη με παροχή value for money υπηρεσιών, χτίζοντας μακροχρόνιες σχέσεις.

Η Omega με πάνω από 20 χρόνια ιστορία στο Αζερμπαϊτζάν έχει ήδη ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο πελατών και μια πληθώρα έργων στο ενεργητικό της. Η εταιρεία ειδικεύεται στις πωλήσεις, την εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων αυτοματισμού και ελέγχου, αλλά και στην παροχή τεχνικών λύσεων μέσω μηχανικού εξοπλισμού και λογισμικού. Η ομάδα της Omega, η οποία αποτελείται από προγραμματιστές, και μηχανικούς όλων των ειδών, προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις για την αγορά της Ενέργειας και τη βιομηχανία πετρελαίου & φυσικού αερίου.

Η MAS Α.Ε. ως κορυφαίος πάροχος τεχνολογίας, προσφέρει προηγμένες λύσεις αυτοματισμού, ελέγχου και εποπτείας για τον κλάδο της Ενέργειας, του Πετρελαίου, του Φυσικού αερίου, καθώς και της βαριάς βιομηχανίας και της Ναυτιλίας. Η εταιρεία διαθέτοντας ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών, σύγχρονο εξοπλισμό, καινοτόμα τεχνολογία λογισμικού και προπάντων τεχνογνωσία και κατάρτιση, συμβάλλει αποτελεσματικά στον εκσυγχρονισμό μονάδων παραγωγής ενέργειας – και με την προώθηση λύσεων ΑΠΕ -, διυλιστηρίων και άλλων βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

Ο Strategy & Commercial Manager της MAS A.E. κύριος Ευάγγελος Μακρινός δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι με τις δύο νέες συμφωνίες συνεργασίας που συνάψαμε στο Ουζμπεκιστάν και τo Αζερμπαϊτζάν. Και οι δύο αυτές χώρες διαθέτουν σημαντικούς φυσικούς πόρους σε ορυκτά καύσιμα, ενώ παράλληλα η προοπτική και οι δυνατότητες για την ανάπτυξη της καθαρής «πράσινης» ενέργειας είναι εξαιρετικές. Τόσο η Dynatec όσο και η Omega αποτελούν δύο πολύτιμους νέους συνεργάτες με τη συμβολή των οποίων η MAS θα ενισχύσει την παρουσία της, προωθώντας τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις πρωτοποριακές λύσεις της, στις εν λόγω χώρες.»

«Η αγορά της Ενέργειας, των ορυκτών καυσίμων και της βιομηχανίας γενικότερα στην δυτική και κεντρική Ασία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον», συνέχισε ο κύριος Μακρινός. «Εμείς εδώ στη MAS, στόχο έχουμε την διερεύνηση και την αξιοποίηση των τεράστιων ευκαιριών που παρουσιάζονται στην περιοχή αυτή. Μπορούμε και θέλουμε να είμαστε ενεργό μέρος της εξέλιξης και της ανάπτυξής της.»

