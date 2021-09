Η εισαγγελία ανακοίνωσε σήμερα πως έδωσε εντολή για να πραγματοποιηθεί νεκροψία στα πτώματα 14 ανθρώπων που έχασαν χθες, Τετάρτη, τη ζωή τους σε σφοδρή πυρκαγιά που σημειώθηκε σε μονάδα για ασθενείς με την Covid-19 στη Βόρεια Μακεδονία, προσθέτοντας πως έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν άλλα θύματα.

Διαβάστε ακόμη: Φρίκη στη Β. Μακεδονία – «Βγάζαμε θύματα ενώ σβήναμε τις φλόγες»

Horrendous fire in Tetovo, N. Macedonia. Many casualties reported. No verified casualties and injured numbers. #fire #tetovo pic.twitter.com/yvuN4NfqZV

«Οι εισαγγελείς έδωσαν τη διαταγή να γίνουν νεκροψίες και να αναγνωριστούν τα πτώματα των 14 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά και ερευνούμε για να διαπιστώσουμε αν υπάρχουν άλλοι νεκροί», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η εισαγγελία.

Ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας Ζόραν Ζάεφ είχε δηλώσει νωρίτερα πως η πυρκαγιά εκδηλώθηκε «σε κέντρο για ασθενείς με Covid-19 στο Τέτοβο» και πως «έκρηξη προκάλεσε την πυρκαγιά».

Η αιτία της έκρηξης παραμένει ακόμη άγνωστη. Πέντε εισαγγελικοί λειτουργοί βρίσκονται επιτόπου και διενεργούν έρευνα για την τραγωδία.

A few moments ago there was an explosion at the modular #Covid_19 hospital in City of #Tetovo, #NorthMacedonia

There are also reports of casualties on patients and medical staff. The modular hospital was completely burnt down, while the fire is still active in some parts.. pic.twitter.com/bRicvLcMSB

— Abdylvehab (@abdylvehab) September 8, 2021