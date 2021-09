Δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες βράδυ όταν ξέσπασε πυρκαγιά εξαιτίας έκρηξης σε μονάδα για ασθενείς με την COVID-19 στη Βόρεια Μακεδονία, ανακοίνωσαν οι αρχές της μικρής χώρας των Βαλκανίων.

«Εκτυλίχθηκε τεράστια τραγωδία σε κέντρο για ασθενείς με την COVID-19 στο Τέτοβο», δήλωσε ο πρωθυπουργός Ζόραν Ζάεφ, ο οποίος μετέβη σχεδόν αμέσως στη μικρή πόλη στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας.

My thoughts are with all dear friends in #Tetovo. Burning of Covid hospital in Tetovo, suspected of nine victims between patients and medical staff https://t.co/buxPfcSwtM

«Εκρηξη προκάλεσε πυρκαγιά. Η φωτιά κατασβέστηκε, αλλά πολλές ζωές χάθηκαν», πρόσθεσε ο επικεφαλής της κυβέρνησης μέσω Facebook.

«Προς το παρόν, έχει επιβεβαιωθεί πως 10 άνθρωποι είναι νεκροί, όμως ο αριθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί», ανέφερε νωρίτερα μέσω Twitter ο υπουργός Υγείας της Βόρειας Μακεδονίας, ο Βένκο Φίλιπτσε.



Η προκάτ μονάδα COVID-19 μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς (φωτογραφία -/Ognen Teofilovski)

Η πυρκαγιά σε προκάτ μονάδα για ασθενείς με την COVID-19 σε νοσοκομείο στο Τέτοβο ξέσπασε ενώ η πρώην γιουγκοσλαβική δημοκρατία γιόρταζε την 30ή επέτειο της ανεξαρτησίας της με εκδηλώσεις κυρίως στα Σκόπια, ιδίως στρατιωτική παρέλαση και συναυλία της εθνικής φιλαρμονικής ορχήστρας.

Η αιτία της έκρηξης παραμένει ακόμη άγνωστη. Πέντε εισαγγελικοί λειτουργοί βρίσκονται επί τόπου και διενεργούν έρευνα για την τραγωδία.

Το πυροσβεστικό σώμα, που ειδοποιήθηκε περί τις 21:00 (σ.σ. τοπική ώρα· 22:00 ώρα Ελλάδας), διευκρίνισε πως οι δυνάμεις του κατέσβεσαν την πυρκαγιά μέσα σε 45 λεπτά.

A few moments ago there was an explosion at the modular #Covid_19 hospital in City of #Tetovo, #NorthMacedonia

There are also reports of casualties on patients and medical staff. The modular hospital was completely burnt down, while the fire is still active in some parts.. pic.twitter.com/bRicvLcMSB

— Abdylvehab (@abdylvehab) September 8, 2021