Μία χρήστρια της δημοφιλούς πλατφόρμας Tik Tok, λίγο πριν πεθάνει, δημοσίευσε βίντεο με το οποίο καλεί τους followers της να εμβολιαστούν για να μην καταλήξουν όπως αυτή. Το συγκλονιστικό μήνυμα της κοπέλας που δεν είχε εμβολιαστεί έχει γίνει viral στο διαδίκτυο, ενώ την είδηση μεταδίδουν και αμερικανικά ΜΜΕ.

«Μην καταλήξετε σαν και εμένα στο νοσοκομείο», λέει ανάμεσα σε άλλα η Μέγκαν Αλεξάντρα Μπλεϊνκενμπίλερ. Δυστυχώς, η 31χρονη κοπέλα «έφυγε» στις 24 Αυγούστου, αλλά πρόλαβε να αναρτήσει το συγκεκριμένο βίντεο για να καλέσει όποιον δεν έχει εμβολιαστεί να το κάνει.

«Πιστεύω ότι ακόμα και αν είστε κατά 70% πρόθυμοι να κάνετε το εμβόλιο, να πάτε να το κάνετε. Μην περιμένετε, να πάτε να το κάνετε» λέει η 31χρονη Tik Toker. Στη συνέχεια προσθέτει: «Γιατί αν το κάνετε, πιθανόν να μην καταλήξετε σαν και εμένα στο νοσοκομείο, οκ;». Όπως μπορείτε να δείτε και στο βίντεο, η 31χρονη δυσκολευόταν να μιλήσει.

