Ο Ντόναλντ Τραμπ ξαναχτυπά! Αναλαμβάνει χρέη σχολιαστή στην αναμέτρηση πυγμαχίας του Εβάντερ Χόλιφιλντ με τον Βίτορ Μπέλφορτ και έτσι βρήκε την ευκαιρία να δηλώσει ότι άνετα θα ανέβαινε στο ρινγκ με αντίπαλο τον νυν πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν.

Συγκεκριμένα υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του ενόψει της αναμέτρησης και ένας εκ των δημοσιογράφων είχε την ιδέα να τον ρωτήσει με ποιον αντίπαλο θα ανέβαινε στο ρινγκ αν είχε αυτή τη δυνατότητα, με τον Τραμπ να διαλέγει τον νυν Αμερικανό πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν επειδή θα τον έβγαζε νοκ άουτ γρήγορα, όπως δήλωσε αφήνοντας τους πάντες έκπληκτους.

«Αν έπρεπε να παίξω μποξ με κάποιον, νομίζω πως πιθανότατα ο πιο εύκολος αγώνας μου θα ήταν με τον Τζο Μπάιντεν, γιατί νομίζω πως θα τον έβγαζα νοκ άουτ πολύ, πολύ γρήγορα», ανέφερε ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ και προσέθεσε: «Ξέρετε, μια φορά είπε ότι “θα ήθελα να τον βάλω φυλακή”. Θα έμπαινε σε μεγάλο μπελά, αν το έκανε ποτέ. Όχι, νομίζω πως ο Μπάιντεν θα έβγαινε νοκ-άουτ πολύ γρήγορα» κατέληξε.

Donald Trump just called in to the Evander Holyfield vs Vitor Belfort press conference ahead of his commentary gig on Saturday night and said he would easily KO Joe Biden if they fought…

[📽️ @Triller] pic.twitter.com/1b8FRz7KtC

— Michael Benson (@MichaelBensonn) September 9, 2021