Καναδάς: Ένας διαδηλωτής συνελήφθη και κατηγορείται ότι εκτόξευσε απειλές θανάτου εναντίον του Τριντό

Ένας 32χρονος διαδηλωτής συνελήφθη κατηγορούμενος ότι εκτόξευσε απειλές θανάτου εναντίον του πρωθυπουργού Τζάστιν Τριντό κατά τη διάρκεια μιας προεκλογικής περιοδείας στα τέλη Αυγούστου, ανακοίνωσε χθες η καναδική αστυνομία.

Μέσα στις τελευταίες εβδομάδες, σε κάθε έξοδο του απερχόμενου πρωθυπουργού, ένα πλήθος αντιπάλων του τον ακολουθεί και διαμαρτύρεται θορυβωδώς για τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα. Στην αρχή της εβδομάδας, διαδηλωτές που διαμαρτύρονταν για τα μέτρα καταπολέμησης της πανδημίας πέταξαν στον Τριντό χαλίκια, χωρίς ο πρωθυπουργός να τραυματιστεί.

Οι απειλές θανάτου στόχευαν απευθείας τον ηγέτη του Κόμματος των Φιλελευθέρων σε μια επίσκεψή του στις 29 Αυγούστου στο Κέιμπριτζ, 100 χλμ. δυτικά του Τορόντο.

Interaction between police and protesters in Cambridge where Liberal Leader Justin Trudeau is expected to make an announcement. We are 15 minutes behind schedule. @570NEWS pic.twitter.com/z2sv3EG1le

— James Scott (@JamesScottRadio) August 29, 2021