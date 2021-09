11η Σεπτεμβρίου-20 Χρόνια Μετά: Δείτε live την τελετή μνήμης στη Νέα Υόρκη

Η επιμνημόσυνη τελετή στη Νέα Υόρκη για την 20η επέτειο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις ξεκίνησε από το μνημείο στο Μανχάταν, που ανεγέρθηκε στο «Σημείο Μηδέν», όπου βρίσκονταν οι Δίδυμοι Πύργοι του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου (WTC), οι οποίοι κατέρρευσαν την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου του 2001.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν παρέστη στην τελετή στη μνήμη των 2.977 νεκρών των επιθέσεων (εκ των οποίων οι 2.753 στη Νέα Υόρκη), δίπλα στους προκατόχους του στην προεδρία Μπαράκ Ομπάμα και Μπιλ Κλίντον.

Ενός λεπτού σιγή τηρήθηκε στις 08:46 τοπική ώρα (15:46 ώρα Ελλάδος) σήμερα, την ώρα που το πρώτο αεροπλάνο, στο οποίο είχε γίνει αεροπειρατεία από 5 από τους 19 τζιχαντιστές που διέπραξαν τις επιθέσεις, έπεσε στον βόρειο Πύργο του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου.

Ο Τζο Μπάιντεν κάλεσε τους Αμερικανούς σε ενότητα, «τη μεγαλύτερη μας δύναμη», σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που μεταδόθηκε χθες, παραμονή της εικοστής επετείου των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

«Αυτό είναι για μένα το βασικό δίδαγμα της 11ης Σεπτεμβρίου. Είναι ότι όταν είμαστε πιο ευάλωτοι, η ενότητα είναι η μεγαλύτερη μας δύναμη», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, σε ένα βίντεο διάρκειας άνω των έξι λεπτών, που μαγνητοσκοπήθηκε στον Λευκό Οίκο.

Ο Τζο Μπάιντεν και η σύζυγός του Τζιλ θα μεταβούν το Σάββατο σε τρεις εμβληματικές τοποθεσίες των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001: στη Νέα Υόρκη, στο Πεντάγωνο και στην Πενσυλβάνια, όπου ένα αεροσκάφος που είχε καταληφθεί από τζιχαντιστές συνετρίβη πριν από είκοσι χρόνια.

Ωστόσο ο πρόεδρος, που έχει επικριθεί έντονα για τη διαχείρισή του στην χαοτική αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από το Αφγανιστάν και ο οποίος αγωνίζεται για την καταπολέμηση της πανδημίας της Covid-19, δεν αναμένεται να προβεί σε δημόσιες δηλώσεις στις προγραμματισμένες τελετές.

20 years after September 11, 2001, we commemorate the 2,977 lives we lost and honor those who risked and gave their lives. As we saw in the days that followed, unity is our greatest strength. It’s what makes us who we are — and we can’t forget that. pic.twitter.com/WysK8m3LAb

— President Biden (@POTUS) September 10, 2021