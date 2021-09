Κλίμα vs Καπιταλισμού; – Jean P.Ferry

Jean Pisani-Ferry

ΠΑΡΙΣΙ – Η τελευταία έκθεση της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή δεν αφήνει καμία αμφιβολία: η υπερθέρμανση του πλανήτη θα συνεχιστεί μέχρι τουλάχιστον το 2050, ακόμη και αν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μειωθούν δραστικά τις επόμενες δεκαετίες. Εάν κοπούν πολύ αργά, τα είδη καύσωνα, οι ξηρασίες, οι έντονες βροχές και οι πλημμύρες που θα αντιμετωπιστούν αυτό το καλοκαίρι θα γίνουν πιο συχνά. Δεν μπορούν να αποκλειστούν πιο καταστροφικά αποτελέσματα, όπως απότομες, μη αναστρέψιμες αλλαγές στην ωκεάνια κυκλοφορία.

Ευτυχώς, το κοινό είναι όλο και πιο πεπεισμένο για το επείγον του προβλήματος. Μια πρόσφατη δημοσκόπηση των Ηνωμένων Εθνών δείχνει ότι σχεδόν τα δύο τρίτα των ανθρώπων σε 50 χώρες θεωρούν την κλιματική αλλαγή ως έκτακτη ανάγκη. Το ερώτημα, λοιπόν, είναι τι πρέπει να συνεπάγεται η κλιματική δράση. Πώς θα επηρεάσει τα εισοδήματα, τις θέσεις εργασίας και τις συνθήκες ζωής; Οι περισσότεροι πολίτες απλά δεν γνωρίζουν, επειδή τους προσφέρονται πολύ αντίθετες προοπτικές για το μέλλον.

Από τη μία πλευρά, οι τεχνο-αισιόδοξοι είναι πεπεισμένοι ότι νέες, πράσινες καινοτομίες μπορούν να βοηθήσουν πολύ στην επίλυση του προβλήματος. Το όραμά τους για το μέλλον είναι απλό: θα οδηγούμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα αντί για βενζινοκίνητα, θα ταξιδεύουμε σε τρένα υψηλής ταχύτητας αντί να παίρνουμε αεροπλάνα και θα κατοικούμε σε σπίτια με ουδέτερο άνθρακα. Οι πλούσιοι μπορεί να πρέπει να εγκαταλείψουν τις διακοπές τους σε άλλες ηπείρους, αλλά ο τρόπος ζωής όλων των άλλων θα διατηρηθεί ουσιαστικά.

Οι σκεπτικιστές της ανάπτυξης, από την άλλη πλευρά, απεικονίζουν τη μετάβαση στην ουδετερότητα του άνθρακα ως μια θεμελιώδη αλλαγή που θα τερματίσει δεκαετίες οικονομικής επέκτασης με γνώμονα τον καταναλωτή. Θα εισέλθουμε σε μια νέα εποχή «μετά την ανάπτυξη», ή ακόμη και «απο-ανάπτυξη». Η ποιότητα θα αντικατασταθεί από την ποσότητα και η κοινωνική αλληλεπίδραση με την υλική κατανάλωση.

Και τα δύο στρατόπεδα μοιράζονται τον στόχο της μείωσης των εκπομπών. Όμως, ενώ οι τεχνο-αισιόδοξοι εμπιστεύονται τον πράσινο καπιταλισμό για να οδηγήσει έναν οικονομικό μετασχηματισμό, οι σκεπτικιστές προτείνουν ότι η ανάπτυξη είναι ένας καταστροφικός εθισμός, που θεραπεύεται μόνο με τον έλεγχο της σπάταλης της ιδιωτικής συμπεριφοράς. Ο αγώνας κατά της κλιματικής αλλαγής, κατά την άποψή τους, είναι ένας αγώνας ενάντια στον ίδιο τον καπιταλισμό.

Οι οικονομολόγοι τείνουν να τάσσονται με τους τεχνο-αισιόδοξους. Πίσω στο 2009, ο Daron Acemoglu του MIT, ο Philippe Aghion του Collège de France και οι συν-συγγραφείς τους παρατήρησαν ότι η τεχνική πρόοδος ήταν μαζικά προκατειλημμένη προς τις καστανές (έντασης άνθρακα) τεχνολογίες. Επισήμαναν ότι οι κρατικές επιδοτήσεις, οι κανονισμοί και η τιμολόγηση του άνθρακα θα κατευθύνουν την καινοτομία προς καθαρότερες τεχνολογίες, καθιστώντας την πράσινη ανάπτυξη όλο και πιο αποτελεσματική. Αυτές οι προβλέψεις δικαιώθηκαν με την κατάρρευση του κόστους των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ο Adair Turner, πρόεδρος της Επιτροπής Μεταβάσεων Ενέργειας, σημειώνει ότι για πολλές αναπτυσσόμενες χώρες, η πράσινη ενέργεια γίνεται γρήγορα φθηνότερη από την ενέργεια των ορυκτών καυσίμων. Το ίδιο ισχύει και για τις ηλεκτρικές μπαταρίες.

Ο λόγος είναι ότι ο καπιταλισμός έχει αρχίσει να γίνεται πράσινος, με έναν αυξανόμενο αριθμό εταιρειών να επενδύουν για να γίνουν μέρος ενός καθαρότερου μέλλοντος. Η Tesla αποτιμάται τώρα επτά φορές υψηλότερα από τη General Motors, παρά το γεγονός ότι έχει πουλήσει 14 φορές λιγότερα αυτοκίνητα το 2020. Ωστόσο, ο καστανός καπιταλισμός παραμένει, παλεύοντας για επιβίωση. Όπως όταν αγροτικά και μεταποιητικά συμφέροντα πολεμούσαν μεταξύ τους τον δέκατο ένατο αιώνα, η σημερινή μάχη δεν είναι μεταξύ των ακτιβιστών του κλίματος και του καπιταλισμού, αλλά μάλλον ανάμεσα σε δύο σκέλη του καπιταλισμού.

Αυτά είναι καλά νέα. Αλλά δύο υπάρχουν προειδοποιήσεις. Πρώτον, ακόμη και αν η τεχνολογία έρθει στη διάσωση της καταναλωτικής κοινωνίας, οι άνθρωποι θα πρέπει να αλλάξουν τον τρόπο ζωής τους. Επειδή πολλές ενεργειακά εντατικές προαστιακές κατοικίες είναι απίθανο να περάσουν τη δοκιμή ουδετερότητας άνθρακα, θα μπορούσαν να καταλήξουν στις τράπεζες. Αυτό θα είναι πρόβλημα για τα νοικοκυριά των οποίων το κύριο περιουσιακό στοιχείο είναι τα τρέχοντα ίδια κεφάλαιά τους. Ομοίως, ο βαθύς μετασχηματισμός της δίαιτας έντασης κρέατος θα διαταράξει τις παλιές γεωργικές και διατροφικές παραδόσεις.

Οι αναπτυξιακοί σκεπτικιστές έχουν επομένως ένα σημείο όταν λένε ότι η τεχνολογία δεν είναι μαγική σφαίρα. Ενώ είναι ανόητο να πιστεύουμε ότι η απο-ανάπτυξη θα λύσει το κλιματικό πρόβλημα, είναι λογικό να προειδοποιούμε ψυχολογικά τους ανθρώπους ότι θα χρειαστούν αλλαγές στη συμπεριφορά.

Η δεύτερη προειδοποίηση είναι ότι ακόμη και αν οι πράσινες τεχνολογίες αποδειχθούν λιγότερο δαπανηρές από τις παραδοσιακές, το κόστος μετάβασης θα είναι σημαντικό. Έχοντας καθυστερήσει τόσο καιρό, είμαστε τώρα αντιμέτωποι με μια ξαφνική, απότομη μετάβαση. Με απλά λόγια, ένα σημαντικό μερίδιο του υπάρχοντος κεφαλαίου – κτίρια, μηχανήματα και οχήματα – θα πρέπει να απορριφθούν και να αντικατασταθούν πριν φτάσει στο τέλος της οικονομικής ζωής τους. Το αν αυτή η σταδιακή κατάργηση προκαλείται από την τιμολόγηση του άνθρακα ή από αυστηρότερους κανονισμούς για τις εκπομπές είναι ασήμαντο. Όπως και να έχει, θα χρειαστούν μεγαλύτερες επενδύσεις για να διατηρηθεί το ίδιο επίπεδο παραγωγής.

Οι οικονομολόγοι αποκαλούν την ξαφνική παλαίωση των μετοχών κεφαλαίου ως αρνητικό σοκ προσφοράς, επειδή το κύριο οικονομικό του αποτέλεσμα είναι η μείωση της δυνητικής παραγωγής (τουλάχιστον προσωρινά). Η έκφραση δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 1970 για να κατανοήσει την ξαφνική αύξηση των τιμών του πετρελαίου. Ένας υπολογισμός του φακέλου υποδηλώνει ότι το σοκ που μας περιμένει την επόμενη δεκαετία θα είναι περίπου της ίδιας τάξης μεγέθους.

Ο συνδυασμός μειωμένης δυνητικής παραγωγής και μεγαλύτερων επενδύσεων – ύψους 2% του ΑΕΠ, σύμφωνα με αρκετές εκτιμήσεις – υποδηλώνει ότι η ευημερία των καταναλωτών θα πληγεί. Πιο συγκεκριμένα, θα μειωθεί βραχυπρόθεσμα και θα βελτιωθεί μακροπρόθεσμα, όπως όταν μια χώρα αναλάβει στρατιωτική συσσώρευση για να διατηρήσει την ασφάλειά της. Επίσης, οι θέσεις εργασίας θα χαθούν σε παραδοσιακούς τομείς έντασης άνθρακα. αλλά θα δημιουργηθούν άλλες θέσεις εργασίας σε βιομηχανίες με ουδέτερο άνθρακα. Και πάλι, αυτό θα συνεπάγεται σημαντικό κόστος μετάβασης: οι εργαζόμενοι σε χυτήριο δεν θα μετατραπούν άμεσα σε ειδικούς μόνωσης κτιρίων.

Οι πολιτικοί ηγέτες πρέπει να είναι ειλικρινείς για το τι έρχεται. Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είναι λίγο παραπλανητικός όταν μιλά για «μια ευκαιρία δημιουργίας εκατομμυρίων καλών αμειβόμενων, μεσαίων τάξεων, συνδικαλιστικών θέσεων εργασίας», όπως και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν όταν προτείνει ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι της Ευρώπης η «Νέα στρατηγική ανάπτυξης» Και οι δύο έχουν δίκιο να μιλούν για ένα λαμπρό μέλλον, αλλά λάθος να παραβλέπουν το γεγονός ότι ορισμένες θέσεις εργασίας θα καταστραφούν και η ευημερία θα μειωθεί στην πορεία.

Οι πολίτες έχουν επίγνωση του επείγοντος χαρακτήρα της κλιματικής δράσης, ωστόσο παραμένουν αβέβαιοι για τις επιπτώσεις της. Αυτό που χρειάζονται είναι διαύγεια, όχι υποσχέσεις με αστέρια. Ο καλύτερος τρόπος για να πείσετε τους ανθρώπους να υιοθετήσουν τις προσπάθειες για την απεμπλοκή δεν είναι η ελαχιστοποίηση των μελλοντικών προκλήσεων, αλλά η περιγραφή τους με ακρίβεια και η εξήγηση πώς θα αντιμετωπιστούν.

