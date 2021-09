Οι οπαδοί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρέθηκαν από νωρίς το πρωί του Σαββάτου στο «Ολντ Τράφορντ» προκειμένου να υποδεχθούν τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος ξαναφόρεσε τη φανέλα των «κόκκινων διαβόλων».

Ωστόσο, πέρα από τους φιλάθλους της Μάντσεστερ, τον Πορτογάλο σούπερ σταρ περίμεναν και φεμινιστικές οργανώσεις, που είχαν προαναγγείλει τη δική τους «δράση» για την επιστροφή του CR7.

Γι’ αυτό, όταν έβγαινε στον αγωνιστικό χώρο του Ολντ Τράφορντ ο Πορτογάλος επιθετικός, έκανε την εμφάνισή του ένα αεροπλάνο που μετέφερε ένα banner που έγραφε: «Πιστέψτε την Κάθριν Μαγιόργκα».

Cristiano Ronaldo’s Manchester United homecoming is met by feminist protest flying a banner before today match in Old trafford. pic.twitter.com/9hSJYd8KIz

— Hla Moe (@HlaMoe73024174) September 11, 2021