Πανδημία – Τα ελληνικά ξενοδοχεία στο top3 της ταχύτερης ανάκαμψης – Τι αποκαλύπτει έρευνα

Ο κλάδος της φιλοξενίας θα ανακάμψει τα επόμενα τρία χρόνια, αν και η κατάσταση σε ορισμένες χώρες θα εξαρτηθεί από τα ποσοστά εμβολιασμού αναφέρεται σε κοινή έρευνα που πραγματοποίησαν τον Αύγουστο η Tranio και το International Hotel Investment Forum (IHIF).

Οι ερωτηθέντες έκριναν σε μεγάλο βαθμό ότι η γερμανική, η ισπανική και η ελληνική αγορά θα κινηθούν με μεγαλύτερη ταχύτητα προς την ανάκαμψη.

Στην έρευνα συμμετείχαν περισσότεροι από 160 επαγγελματίες του κλάδου από όλη την Ευρώπη. Έξι στους δέκα από τους συμμετέχοντες στην έρευνα (59%) ήταν επαγγελματίες ακινήτων ή φιλοξενίας, το 16% ήταν επιχειρηματίες ξενοδοχείων, το 13% αναπροσδιορίστηκαν ως επενδυτές. Η κατηγορία «Άλλοι» (12%) περιελάμβανε άλλους επαγγελματίες του κλάδου, όπως συμβούλους επενδύσεων, καθηγητές πανεπιστημίου και δημοσιογράφους.

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων εξέφρασε την πεποίθηση ότι η αγορά της φιλοξενίας θα ανακάμψει σε επίπεδα πριν από την κρίση σε έναν ορίζοντα τριών ετών. Περισσότεροι από τους μισούς -52%- των συμμετεχόντων προβλέπουν επιστροφή στην κανονικότητα έως το 2024, ενώ ένα άλλο 32% είναι πιο αισιόδοξοι θεωρώντας ότι η επαναφορά στα προ της πανδημίας επίπεδα θα συμβεί μέχρι το 2023.

Λιγότερο από το 7% αναμένει πλήρη ανάκαμψη έως το 2022. Για παράδειγμα ο Alexander Schneider από το Nikki Beach Hotels and Resorts αναμένει ότι το 2022 θα είναι μία από τις δυναμικότερες χρονιές για τη αγορά αναψυχής. Ωστόσο άλλοι είναι πιο προσεκτικοί στις προβλέψεις τους. Ένας ερωτώμενος που δεν αποκάλυψε το όνομά του δήλωσε ότι τα ξενοδοχεία στον μαζικό τουριστικό τομέα θα ανακάμψουν μόνο εάν αυξηθούν οι τιμές και αλλάξουν τα λειτουργικά μοντέλα.

Αξιοσημείωτο είναι πως οι διαχειριστές ξενοδοχείων φάνηκαν να είναι οι πιο αισιόδοξοι: το 44% μοιράστηκε μεταξύ των προσδοκιών για πλήρη ανάκαμψη το 2023 ή το 2024, ενώ το 6% επέλεξε το 2022 ως το έτος που τα πράγματα θα επανέλθουν στο φυσιολογικό.

Οι επενδυτές, από την άλλη πλευρά, ήταν πιο επιφυλακτικοί. Η πλειοψηφία των επενδυτών (87%) αναμένει ανάκαμψη τα επόμενα τρία χρόνια και κανείς δεν πιστεύει ότι μπορεί να συμβεί το 2022.

Μεταξύ των επαγγελματιών ακινήτων και φιλοξενίας, το 51% αναμένει ότι η αγορά θα ανακάμψει το 2024, ενώ το 35% πιστεύει ότι θα συμβεί λίγο νωρίτερα, το 2023. Περίπου το 5% αναμένει ότι η αγορά θα επανέλθει στην κανονικότητα το 2022, ενώ ένα άλλο 5% το πιστεύει θα συμβεί μεταξύ 2026 και 2030.

Αν και οι περισσότεροι επενδυτές δεν αναμένουν ταχεία ανάκαμψη, οι περισσότεροι από αυτούς είναι αισιόδοξοι για τον ξενοδοχειακό τομέα τα επόμενα χρόνια – μια τάση που αποδεικνύεται επίσης σαφώς από την έκθεση Hospitality Insights για το δεύτερο τρίμηνο του 2021.

Συνολικά το 85% των επενδυτών, σύμφωνα με την έκθεση, εξέφρασε θετικές επενδυτικές προοπτικές για την ξενοδοχειακή βιομηχανία, ενώ το 13% ήταν ουδέτερες και μόνο το 2% απαισιόδοξες. Στη δημοσκόπηση του Hospitality Insights, τα ξενοδοχεία βρίσκονται την κορυφή της λίστας για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο ως η καλύτερη επενδυτική ευκαιρία τους επόμενους 12 μήνες, ακολουθούμενα από εξυπηρετούμενα διαμερίσματα και θέρετρα.

Πάνω από το ένα τρίτο (35%) των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι η γερμανική αγορά θα ανακάμψει πιο γρήγορα από άλλες. Περίπου το 30% πιστεύει ότι η ισπανική αγορά θα ανακάμψει επίσης γρήγορα.

Μεταξύ των εκμεταλλευτών ξενοδοχείων, το 31% επέλεξε τη Γερμανία και το 25% την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία. Πάνω από το ένα τέταρτο, το 27% των επαγγελματιών ακινήτων ή φιλοξενίας, πιστεύει ότι η Ελλάδα θα είναι η χώρα που θα ανακάμψει ταχύτερα, αλλά η πλειοψηφία ψήφισε υπέρ της Γερμανίας και της Ισπανίας.

Πάνω από τα δύο τρίτα των επενδυτών –ποσοστό 69%- εξέφρασαν τη μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ οι υπόλοιποι φαίνονται να εμπιστεύονται τη Γερμανία και την Ελλάδα.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της STR, ο τομέας της φιλοξενίας στο Ηνωμένο Βασίλειο παρουσιάζει το υψηλότερο ποσοστό ανάκαμψης στην Ευρώπη, με πρωταγωνιστές τα ξενοδοχεία διακοπών.

Οι τιμές αγοράς ξενοδοχείων παρέμειναν αμετάβλητες ή μειώθηκαν κατά 5% ή λιγότερο, σύμφωνα με μια σημαντική πλειοψηφία (78,6%) των ερωτηθέντων.

Όσον αφορά τις μεταβολές των τιμών, οι απόψεις των ερωτηθέντων διαφέρουν. Οι ξενοδόχοι αποτελούσαν την πιο απαισιόδοξη ομάδα, με μόνο το 44% να πιστεύει ότι οι τιμές είτε δεν έχουν αλλάξει είτε έχουν μειωθεί έως και 5%. Εν τω μεταξύ, το 38% των φορέων εκμετάλλευσης πιστεύουν ότι οι τιμές έχουν μειωθεί κατά περισσότερο από 15% ή και 20%. Ταυτόχρονα, το 85% των επαγγελματιών ακινήτων ή φιλοξενίας και το 81% των επενδυτών είναι της γνώμης ότι οι τιμές δεν έχουν αλλάξει ή έχουν μειωθεί κατά περίπου 5%.

Σύμφωνα με τον George Kachmazov της Tranio, είναι πρακτικά αδύνατη αυτή τη στιγμή η αγορά ποιοτικών ξενοδοχειακών ακινήτων σε καλές τοποθεσίες σε χαμηλές τιμές, παρά τη συνεχιζόμενη κρίση στην αγορά.

«Για τα μεγάλα ακίνητα σε κορυφαίες τοποθεσίες σε καλή κατάσταση, η υψηλότερη έκπτωση που μπορεί κανείς να πάρει σε αυτό το σημείο είναι 5-7%, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας», δήλωσε ο Kachmazov.

Άλλοι ερωτηθέντες ανέφεραν ότι υπάρχει ένα σημαντικό κενό προσφοράς-ζήτησης στις τιμές των ξενοδοχείων. «Ο απογαλακτισμός των ιδιοκτητών από κάθε κρατική υποστήριξη θα δημιουργήσει μεγάλη αναδιάταξη κεφαλαίων με την αγορά συναλλαγών βρίσκεται ακόμη σε αναστολή», δήλωσε ένας από τους επενδυτές.

Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες ξενοδοχείων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση δήλωσαν ότι είχαν διαπραγματευτεί ξανά τους όρους ενοικίασής τους

Παράλληλα, πολλοί ερωτηθέντες σημείωσαν ότι οι φορείς εκμετάλλευσης προτιμούν να στραφούν σε υβριδικά συμβόλαια (34%).

Επιπλέον, το 32% των εμπειρογνωμόνων απάντησαν ότι πολλά ξενοδοχεία μετατράπηκαν σε coworking space και το 17%, ότι άνοιξαν «κουζίνες φάντασμα» (σε μια κουζίνα φάντασμα μπορεί να ετοιμάζονται περισσότερα από ένα μενού – στο Σικάγο όπου ανθίζουν αυτές οι κουζίνες υπάρχει μία από την οποία εξυπηρετούνται εννιά διαφορετικά εστιατόρια, που εξυπηρετούν τους πελάτες τους μέσω delivery), ή «σκοτεινά καταστήματα» (δηλαδή καταστήματα χωρίς βιτρίνα, που στήνονται με σκοπό απλώς την ετοιμασία και παράδοση στους καταναλωτές των παραγγελιών τους, τις οποίες αποστέλλουν στα e-shops διαδικτυακά).

Η μεγάλη αλλαγή που προέκυψε από την πανδημία ήταν η άνοδος των καταλυμάτων μακράς διαμονής με μεγάλες αλυσίδες να τροποποιούν τις προσφορές τους για να φιλοξενήσουν μακροχρόνιους επισκέπτες, δήλωσε ένας από τους συμμετέχοντες στην έρευνα.

Μόνο το 10,2% αξιολόγησε ότι πολλά ξενοδοχεία είχαν μετατραπεί σε οίκους ευγηρίας, παρά την πρόσφατη αυξανόμενη ζήτηση για κατοικίες ηλικιωμένων. Σύμφωνα με τους ειδικούς της Tranio, η μετατροπή ξενοδοχείων σε οίκους ευγηρίας είναι σπάνια λόγω διαφορετικών τεχνικών απαιτήσεων ή ακατάλληλων τοποθεσιών.

Μερικοί από τους επαγγελματίες ακινήτων ή φιλοξενίας επεσήμαναν ότι τα ξενοδοχεία μετατράπηκαν σε καταφύγια αστέγων, παρείχαν διαμονή σε εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης ή άνοιξαν κέντρα δοκιμών COVID.

