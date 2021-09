Σοκάρει η υπόθεση ενός 38χρονου στη Νεμπράσκα ο οποίος καταδικάστηκε σε 52 χρόνια κάθειρξης για την κακοποίηση της 2χρονης κόρης της συντρόφου του. Ο Ντέιβιντ Κόλμαν έπνιγε επαναλαμβανόμενα το κοριτσάκι ενώ την κινηματογραφούσε να χάνει τις αισθήσεις της και να επανέρχεται.

«Μιλάμε για χρήση υπερβολικής βίας. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από το να βλάπτει κανείς ένα παιδάκι σε αυτή την ηλικία» δήλωσε ο δικαστής κατά την ανακοίνωση της απόφασης στο δικαστήριο, σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post.

Η υπόθεση έγινε γνωστή τον περασμένο Δεκέμβριο όταν η μητέρα του κοριτσιού βρήκε τα σοκαριστικά βίντεο στο κινητό του Κόλμαν. Ο 38χρονος φαίνεται να τυλίγει στο λαιμό της μικρής ένα ροζ μαντήλι και να κρεμάει το παιδί από ένα ράφι ώσπου χάνει τις αισθήσεις του.

«Ο Κόλμαν φαίνεται να αρπάζει το παιδί από το στήθος του, να την κρεμάει μέχρι που χάνει τις αισθήσεις της, έπειτα να χαλαρώνει την πίεση από το μαντήλι ώστε το κοριτσάκι να καταφέρει να ανασάνει. Το παιδί κλαίει και φωνάζει και ο 38χρονος ξανακάνει το ίδιο πράγμα συνέχεια για 5 ολόκληρα λεπτα» έχει γράψει στην αναφορά του ο Αλέξις Μπουτς, αστυνομικός του τμήματος της Ομάχα.

Σε άλλο βίντεο, ο Κόλμαν πνίγει το παιδί ενώ κάθεται στο καθισματάκι του στο αυτοκίνητο.

Ο δράστης, που είχε καταδικαστεί στο παρελθόν και για άλλες υποθέσεις κακοποίησης παιδιών, δήλωσε έπειτα ότι είχε κάνει χρήση μεθαμφεταμίνης.

