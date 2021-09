Δεν-είναι-αναγκαία-η-αλλαγή-των-δημοσιονομικών-κανόνων-της-ΕΕ,-λέει-τo-think-tank-bruegel

“Η αλλαγή των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων δεν είναι αναγκαία”, σύμφωνα με τη δεξαμενή σκέψης για θέματα παγκόσμιας οικονομίας Bruegel των Βρυξελλών. Αυτό προκύπτει από ένα έγγραφό της προοριζόμενο για τη συνάντηση των Ευρωπαίων υπουργών Οικονομικών στη Λουμπλιάνα, στο οποίο αναφέρεται δημοσίευμα του “Spiegel”. Οι οικονομολόγοι υποστηρίζουν αντιθέτως ένα “πράσινο δημοσιονομικό σύμφωνο” στον αγώνα για την…

