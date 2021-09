Σοκάρει η είδηση που έρχεται από το Τέξας των ΗΠΑ, όπου ένα μικρό κορίτσι μόλις 4 ετών άφησε την τελευταία της πνοή, ύστερα από επιπλοκές του κοροναϊού. Η επιδείνωση της κατάστασής της, από την στιγμή που εκδηλώθηκε το πρώτο σύμπτωμα ήταν ραγδαία.

Η μικρή Kali Cook, δεν έφτασε ποτέ στο νοσοκομείο. Πέθανε από επιπλοκές του κορονοϊού στον ύπνο της στο Τέξας μόλις πέντε ώρες μετά τον πρώτο πυρετό.

Μία μέρα νωρίτερα η αντιεμβολιάστρια μητέρα της, βρέθηκε θετική στον ιό. Μέχρι τότε, ο αδελφός της και η 5 μηνών αδελφή της είχαν μολυνθεί επίσης, σύμφωνα με την Houston Chronicle.

Η μικρή Kali, είναι το πρώτο παιδί κάτω των 10 ετών που πέθανε από COVID-19 στην κομητεία Galveston. Οι υγειονομικοί επιβεβαίωσαν τον θάνατο το απόγευμα της Πέμπτης.

Ο αιφνίδιος θάνατός της αναδεικνύει τους κινδύνους της μετάλλαξης Δέλτα, που έχει μολύνει τα μικρά παιδιά σε ανησυχητικούς ρυθμούς καθώς επιστρέφουν στο σχολείο, αναφέρει η ίδια πηγή.

Galveston County said Thursday that Kali Cook was the first pediatric death there. “She was so funny and sassy,” Cook’s mother said. “She was just so pretty and full of life.” https://t.co/ZmzBupaSaz

Η μητέρα της Karra Harwood μίλησε συντετριμμένη στη Houston Chronicle. Η ίδια είπε: «Η Kali ήταν εντελώς καλά και μετά… έφυγε. Την πήρε τόσο γρήγορα».

Η ίδια αποκάλυψε πως είχε βρεθεί θετική στον κοροναϊό την προηγούμενη μέρα και μαζί με τον σύντροφό της έμειναν σπίτι σε καραντίνα.

Όπως είπε, το ζευγάρι ήταν αντίθετο στο εμβόλιο κατά του κοροναϊού και πλέον δηλώνει μετανιωμένη. Σημείωσε χαρακτηριστικά: «Ήμουν ένας από τους ανθρώπους που ήταν αντιεμβολιαστές, ήμουν εναντίον τους». «Τώρα εύχομαι να μην ήμουν ποτέ», παραδέχτηκε.

4-year-old Texas girl dies from COVID after catching it from mother…now mom regrets being anti-vaxx:

“I was one of the people that was anti, I was against it,” she said. “Now, I wish I never was.”

https://t.co/qOZ1DOK5ZT

— Wu-Tang Is For The Children (@WUTangKids) September 10, 2021