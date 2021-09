Tι εξελίξεις υπάρχουν στις 23 εισηγμένες της βορείου Ελλάδας

Θα πρέπει να υπογραμμισθεί ότι η συνολική χρηματιστηριακή αξία των 23 εισηγμένων φθάνει μόλις τα 1,767 δις ευρώ και αποτελούν μόνο το 2,7% της συνολικής κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου. Αυτό αποδεικνύει ότι οι επιχειρήσεις της βορείου Ελλάδος αφενός συγκαταλέγονται στις μικρομεσαίες εταιρίες της ελληνικής οικονομίας και αφετέρου είναι στην πλειοψηφία τους οικογενειακές εταιρίες και δεν έχουν επιλέξει να μεγαλώσουν μέσω στρατηγικών συνεργασιών. Έτσι οι βορειοελλαδίτικες επιχειρήσεις παραμένουν καθηλωμένες κυρίως στην εγχώρια αγορά με περιορισμένες καταναλωτικές δυνατότητες.

Οι προοπτικές πάντως είναι μεγάλες εάν θέλουν οι διοικήσεις των εισηγμένων να αναπτύξουν τις εταιρίες αφού και τα προϊόντα τους είναι άριστα και έχουν καταφέρει να διεισδύσουν σε δύσκολες αγορές από την Κίνα μέχρι της ΗΠΑ αλλά και της χώρες της Αφρικής και Λατινικής Αμερικής.

As Company: Το 2020 ήταν δύσκολο έτος για τις περισσότερες εταιρείες στο λιανεμπόριο. Σε αυτό το πλαίσιο η AS Company κατέγραψε διαχειρίσιμη πτώση κατά 15,88% στις πωλήσεις του 2020, η οποία μετριάστηκε κατά τη διάρκεια του β’ εξαμήνου, ενώ κατάφερε παρά τη συρρίκνωση της κερδοφορίας της, να καταγράψει κέρδη 2,39 εκατ. ευρώ. Η πτώση του τζίρου που παρουσίασε η εισηγμένη μετριάσθηκε από την περιστολή των δαπανών που υλοποιήθηκε. Γυρνώντας σελίδα όμως η φετινή χρονιά αναμένεται να είναι καλύτερη από την περυσινή με εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα για την AS Company.

Yalco: Η εταιρία προσπαθεί να ενισχύσει τα οικονομικά της μεγέθη σε μία δύσκολη χρονιά όπως εξελίσσεται και το 2021. Η διοίκηση πραγματοποιεί κινήσεις εξυγίανσης για τη μείωση του δανεισμού της. Στο πλαίσιο αυτό στις 7 Αυγούστου 2021 προχώρησε στη πώληση ακινήτου της κτηματικής περιφέρειας της Δημοτικής Ενότητας Οινοφύτων συνολικής εκτάσεως ογδόντα πέντε χιλιάδων εκατόν ενενήντα επτά και 0,77 (85.197,77) τ.μ., μετά των επ’ αυτού κτιριακών εγκαταστάσεων, με τίμημα οχτώ εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (8.250.000,00€), το οποίο κατεβλήθη από την αγοράστρια εταιρεία την επίσης εισηγμένη Prodea.

Ακρίτας: Η διαχείριση της ακίνητης περιουσίας για να μειώσει το δανεισμό της οδήγησε την εισηγμένη στην υπογραφή προσυμφώνου με την εταιρία Πλαίσιο Computers για τη μεταβίβαση, έως τις 31.12.2021, του ακινήτου της που βρίσκεται στη θέση Λούτσα εντός ΒΙΠΑ Μαγούλας Αττικής. Το ακίνητο έχει συνολική έκταση 16.402,82 τμ., μετά του επ’ αυτού ευρισκόμενου ισόγειου βιομηχανικού κτιρίου επιφάνειας 6.313,30 τ.μ. και το συνολικό τίμημα της συμφωνίας φτάνει τα 2,9 εκατ. ευρώ.

Αλουμύλ : Με καλό πρώτο τρίμηνο, με αύξηση των εξαγωγών και νέα συμβόλαια εκτός συνόρων η διοίκηση της εισηγμένης αντιμετωπίζει με συγκρατημένη αισιοδοξία το 2021. Με την συνδρομή των τραπεζών (όσον αφορά στην ρύθμιση/αναχρηματοδότηση των υποχρεώσεων της) η Ελληνική πολυεθνική ξανά στάθηκε στα πόδια της, εξέλιξη που θα αποτυπωθεί με την ανακοίνωση των οικονομικών μεγεθών δευτέρου τριμήνου (πρώτου εξαμήνου).

Μινέρβα: Το άνοιγμα νέων καταστημάτων λιανικής συνεχίζει και το 2021 η εταιρία. Ωστόσο τα μεγέθη της παραμένουν πιεσμένα λόγω και της πτώσης της κατανάλωσης. Να σημειωθεί ότι το 2020 τα αποτελέσματα μετά από φόρους της εισηγμένης το 2020 ήταν επιδεινωμένα σε απόλυτα νούμερα κατά 327.000 και διαμορφώθηκαν σε 415.000 ευρώ έναντι ζημιών 88.000 ευρώ για το 2019. Τα

Βαρβαρέσος: Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας κατά το έτος 2020 διαμορφώθηκε σε 7,49 εκατ. Ευρώ έναντι 10,73 εκατ. Ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2019, μειωμένος κατά 30,15%, λόγω : α. καθυστέρησης χρηματοδότησης του επενδυτικού προγράμματος της εταιρίας, β. έλλειψης κεφαλαίου κίνησης και γ. της πανδημίας COVID-19. Οι εξαγωγές κατά το ίδιο διάστημα ανήλθαν σε 6,99 εκατ. Ευρώ ποσοστό 93,23% των συνολικών πωλήσεων. Τα αποτελέσματα της εταιρίας εμφανίζουν ζημίες -5,78 εκατ. Ευρώ έναντι ζημιών -5,55 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης περιόδου. Η εισηγμένη με τον σύμβουλο AMBROSIA CAPITAL, είναι σε διερευνητικές επαφές και συζητήσεις με στρατηγικούς επενδυτές και επενδυτικά funds του εσωτερικού και εξωτερικού για τη χρηματοδότηση της Εταιρείας.

Μπουτάρης : Με βάση τα συμφωνηθέντα για την εξυγίανση της ιστορικής οινοβιομηχανίας , η συμφωνία της εταιρείας με τις πιστώτριες τράπεζες (Alpha Bank, ETE, Eurobank και Πειραιώς ) προέβλεπε, μεταξύ άλλων, ρύθμιση του τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας σε 15 έτη και χρηματοδότηση των βραχυπρόθεσμων αναγκών, χαμηλό επιτόκιο για όλη τη διάρκεια της συμφωνίας και περίοδο χάριτος 1 έτους κατά την οποία πληρώνονται μόνο τόκοι, δανειοδότηση 500.000 ευρώ για την αντιμετώπιση τρεχουσών αναγκών, ρύθμιση υποχρεώσεων προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς (90 – 180 δόσεις), σταδιακή αποπληρωμή στο ακέραιο όλων των προμηθευτών. Επίσης, προβλέπονταν η πώληση συγκεκριμένων θυγατρικών εταιρειών (της γαλλικής Millesime S.A.), αλλά και συγκεκριμένοι επιχειρηματικοί στόχοι, όπως αύξηση των πωλήσεων (μέσος ρυθμός 6,50% στην επόμενη πενταετία) και βελτίωση μικτής κερδοφορίας (σταδιακά σε επίπεδο άνω του 40%) .

ΚΡΙ ΚΡΙ: Επενδύσεις ύψους 11 εκατ. ευρώ δρομολογεί για τη φετινή χρονιά η Κρι Κρι, όπως ανέφερε ο οικονομικός διευθυντής(CFO) της σερραϊκής γαλακτοβιομηχανίας, Κώστας Σαρμαδάκης. Από τις επενδύσεις αυτές: €5 εκατ. θα κατευθυνθούν σε μονάδα βιοαερίου €6 εκατ. θα επενδυθούν στο εργοστάσιο, αλλά και σε πάγιο εξοπλισμό Σημειώνεται ότι πέρυσι η βιομηχανία επένδυσε €10,2 εκατ., από €14,9 εκατ. το 2019.

Δρομέας: Συμβάσεις ύψους 27 εκατ.ευρώ έχει συνάψει η Δρομέας μέχρι σήμερα, με φορείς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον γερμανικό στρατό. Την ίδια στιγμή η εισηγμένη σχεδιάζει να ενισχύσει την παρουσία της στο ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς αυτό αναπτύσσεται ταχύτατα με 300%. Όπως σημειώνουν πηγές της εταιρείας «ο κύκλος εργασιών από το e-shop έχει εκτοξευθεί κατά 300% και παρά τη λήξη των περιοριστικών μέτρων συνεχίζει να καταγράφει ανοδική τάση», ενώ παρατηρούν πως «οι Έλληνες καταναλωτές έμαθαν να χρησιμοποιούν το internet για τις παραγγελίες τους εξαιτίας της πανδημικής κρίσης». Η συνεισφορά του ηλεκτρονικού εμπορίου κατά τη διάρκεια των lockdowns στήριξε σημαντικά τον τζίρο της εισηγμένης, ενώ προς την κατεύθυνση ενίσχυσης της παρουσίας της στο ηλεκτρονικό εμπόριο, δρομολογούνται σημαντικές επενδύσεις.

Πλαστικά Θράκης: Ανακοίνωσε έκτακτο επενδυτικό πρόγραμμα 25,5 εκατ. ευρώ το οποίο αποτελεί επιπρόσθετη επένδυση συγκριτικά με το τρέχον επενδυτικό πλάνο του 2021. Από τα 25,5 εκατ. ευρώ 21,4 εκατ. ευρώ αφορούν στις επενδύσεις που θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του ομίλου στην Ξάνθη και 4,1 εκατ. ευρώ στις εγκαταστάσεις του ομίλου στη Σκωτία και όλες αφορούν στον τομέα των Τεχνικών Υφασμάτων. Η χρηματοδότηση του νέου αυτού επενδυτικού προγράμματος θα πραγματοποιηθεί κυρίως με ίδια κεφάλαια. Το επενδυτικό πρόγραμμα είναι προσανατολισμένο στη βιώσιμη κερδοφόρα ανάπτυξη του ομίλου, με έμφαση στους στρατηγικούς άξονες της περαιτέρω μείωσης του κόστους παραγωγής και αύξησης της ανταγωνιστικότητας, στη βελτίωση των περιθωρίων κέρδους, στην καθετοποίηση επιμέρους παραγωγικών διαδικασιών, με παράλληλη εστίαση στην κυκλική οικονομία και στην περαιτέρω μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Εβροφάρμα : Ο Όμιλος ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ, δραστηριοποιείται στην εκμετάλλευση γαλακτοπαραγωγικών ζώων, στην παραγωγή και πώληση γαλακτοκομικών προϊόντων και εμπορία γαλακτοκομικών προϊόντων. Αποτελείται από την μητρική Εταιρεία και από τη θυγατρική Εταιρεία CAMPUS ΑΕ, (κατέχει το 100% των μετοχών) που εδρεύει στην Μέστη Αλεξανδρούπολης και η βασική δραστηριότητα της θυγατρικής είναι η παραγωγή αγελαδινού γάλακτος, η οποία απορροφάται εξολοκλήρου από το εργοστάσιο της ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ στο Διδυμότειχο. Το μοντέλο αυτό αποδίδει αρκετά ικανοποιητικό εισόδημα για τους συνεργαζόμενους κτηνοτρόφους και αποτελεί ένα αρκετά ελκυστικό μοντέλο διαχείρισης κοπαδιών ζώων.

ΕΛΓΕΚΑ:Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΓΕΚΑ η οποία καλύφθηκε πλήρως με την άντληση κεφαλαίων ύψους 10,9 εκατ. ευρώ. Πιο συγκεκριμένα, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 6,9 εκατ. ευρώ με την έκδοση 28.561.077 νέων κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,24 ευρώ η κάθε μία, ενώ ποσό 4,0 εκατ. ευρώ θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού “Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο”. Σε συνέχεια της αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 14,5 εκατ. ευρώ και διαιρείται σε 60.295.607 κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,24 ευρώ η κάθε μία.

ΕΛΒΕ: Διαθέτοντας πολλά χρόνια εμπειρίας στη γυναικεία ένδυση, η ΕΛΒΕ Ενδυμάτων αποτέλεσε την πρώτη εταιρεία του κλάδου της που μπήκε στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το 1995. Παρήγαγε επώνυμα ρούχα και λάνσαρε στην αγορά φίρμες που απέκτησαν φήμη όπως ARTE MAXIMA by Makis Tselios, OAKS by Liana Camba, My Way by Anja Seidl, Verdosa by Daphne Valente και OKS by Nicole Simard. Από το 2011 η ΕΛΒΕ άρχισε να επενδύει δυναμικά στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Από το 2015, ξεκίνησε δυναμικά να επενδύει στην ενέργεια, αποκτώντας καινούρια πάρκα ηλιακής ενέργειας, συνολικής ισχύος 5,2MW, σε διάφορα σημεία σε όλη την Ελλάδα. Την ίδια δε, χρονιά, κι ενώ αποκτούσε 2 πάρκα ηλιακής ενέργειας 500 KW στην Λάρισα, ταυτόχρονα σε συνεργασία με τα εργαστήρια νανοτεχνολογίας του ΑΠΘ, προχωρούσε στην παραγωγή «έξυπνων» ρούχων (smart clothing). Η τελευταία μεγάλη επένδυση στον τομέα της ηλιακής ενέργειας, πραγματοποιήθηκε το 2018, με την απόκτηση φ/β πάρκου 500 KW στον Ωρωπό.

ΕΥΑΘ: Σε πλήρη εξέλιξη είναι το σύνθετο και πολυεπίπεδο επενδυτικό πρόγραμμα της ΕΥΑΘ, το οποίο περιλαμβάνει δημιουργία νέων δεξαμενών, αναδιάταξη και εμπλουτισμό του δικτύου, ανακατασκευή αγωγών, δημιουργία νέων διυλιστηρίων νερού, αλλά και την πλήρη αναδιαμόρφωση του κτηρίου επί της Εγνατίας που από το 2023 θα στεγάσει τα κεντρικά γραφεία της επιχείρησης. Συνολικά, το μακροπρόθεσμο επενδυτικό πρόγραμμα της Εταιρείας Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ) φτάνει στα 98 εκατ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος εξ αυτών να έχουν «κλειδώσει» με συμβάσεις, ενώ άλλα μένουν να συμφωνηθούν μέσα στους επόμενους μήνες αλλά και το 2022.

ΟΛΘ: Είναι χαρακτηριστικό ότι η διακίνηση φορτίων του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων το πρώτο τρίμηνο του 2021 σημείωσε ήπια αύξηση κατά 2,6% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2020, ενώ η διακίνηση του Σταθμού Συμβατικού φορτίου μειώθηκε κατά 7,6%, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του πρώτου τριμήνου του 2020.Την ίδια στιγμή, είναι σημαντικό το γεγονός ότι η διοίκηση της εισηγμένης εξακολουθεί να εκφράζει θετική πρόθεση για την συνολική διακίνηση φορτίων για το σύνολο του 2021 και σύμφωνα με πληροφορίες της Voice, το δεύτερο εξάμηνο του 2021 αναμένεται να αποφέρει βελτιωμένους όγκους διακίνησης φορτίων, όταν τα αποτελέσματα της πανδημίας αρχίσουν να υποχωρούν.

INTERLIFE: Οι επενδύσεις ανήλθαν σε 229,30 εκατ. € το 2020 έναντι 207,47 εκατ. € το 2019 (+10,52%). Το Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο της εταιρείας ανερχόταν στις 31/12/2020 στα 229,3 εκατ. €, ενώ οι βασικές του τοποθετήσεις αφορούσαν: Ακίνητα 12,63%, εισηγμένες μετοχές 4,97%, κρατικά & εταιρικά ομόλογα 31,39%, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων 28,60%, προθεσμιακές καταθέσεις & διαθέσιμα χαρτοφυλακίων 22,41%. Τα Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα από τους Λοιπούς Ασφαλιστικούς Κλάδους ανήλθαν σε 28,78 εκατ. € έναντι 27,48 εκατ. € (+ 4,73%). Υψηλές παρέμειναν και οι επιδόσεις στους Δείκτες Φερεγγυότητας της Εταιρείας: Με βάση το εποπτικό πλαίσιο Solvency II, ο Δείκτης Ελαχίστου Κεφαλαίου Φερεγγυότητας (MCR) ανέρχεται στο 712%, ενώ ο ιδιαίτερα σημαντικός Δείκτης Απαιτούμενου Κεφαλαίου Φερεγγυότητας (SCR) ανέρχεται στα πολύ ικανοποιητικά επίπεδα του 178%.

Κτήμα Λαζαρίδη: Η εταιρεία παρά την πανδημία, κατάφερε το 2020 να συγκρατήσει σε μικρό μονοψήφιο ποσοστό (-6,2%) την πτώση των πωλήσεων. Οι πωλήσεις σε επίπεδο ομίλου διαμορφώθηκαν σε 12,352 εκατ. ευρώ από 13,176 εκατ. ευρώ το 2019 με την κερδοφορία προ φόρων να παραμένει αξιόλογη στα 1,903 εκατ. ευρώ από 2,546 εκατ. το 2019. Τα μετά φόρων κέρδη ήταν 1,438 εκατ. ευρώ από 1,945 εκατ. ευρώ το 2019. Σύμφωνα με την διοίκηση της εταιρείας η πτώση των πωλήσεων οφείλεται αποκλειστικά στην εμφάνιση της πανδημίας. Το μεγαλύτερο μέρος της πτώσης των πωλήσεων προήλθε α) από την αγορά της Β. Αμερικής, η οποία χτυπήθηκε σφοδρά από την πανδημία, επηρεάζοντας δυσανάλογα το χώρο της εστίασης και β) από την μείωση της τουριστικής κίνησης στην Ελλάδα.Η εταιρεία πραγματοποιεί το περίπου 21% των πωλήσεών της στο εξωτερικό.

Fieratex : Μιλάμε για μια εταιρεία που παίζει σημαντικό ρόλο στα κλωστοϋφαντουργικό κλάδο της χώρας. Μία εταιρεία ίσως μοναδική στο είδος της που όμως έχει αυτή τη στιγμή στο ταμπλό με μια κεφαλαιοποίηση χαμηλότερη των 6 εκατ. ευρώ. Πάντως για τους τύπους κάποια πρώιμα σημάδια ανύψωσης του κλάδου έχουν αρχίσει να φαίνονται με την εντονότατη παρουσία των 19 ελληνικών επιχειρήσεων ένδυσης-κλωστοϋφαντουργίας, μέσα σε αυτές και η Φιερατέξ, στην διεθνή έκθεση Munich Fabric Start στο Μόναχο. Άλλωστε ας μη λησμονούμε ότι ο εν λόγω κλάδος αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς στυλοβάτες της ελληνικής οικονομίας με εξαγωγές που ξεπερνούν τα 2 δισ. ευρώ.

Logismos: Το αποτέλεσμα μετά από φόρους το 2020 ανήλθαν σε ζημία € (362.335) έναντι ζημίας 210.123 ευρώ το 2019. Να σημειωθεί ότι η εταιρεία στη χρήση 2020 έχει επιβαρυνθεί με ζημία απομείωσης άυλων περιουσιακών στοιχείων ποσού 101.863 ευρώ έναντι 121.019 ευρώ την προηγούμενη χρήση και ζημία απομείωσης απαιτήσεων ποσού 57.318 ευρώ έναντι 49.113 ευρώ το 2019. Η Διοίκηση, μετά και την άρση των περιοριστικών μέτρων, θα συνεχίσει τις ενέργειές της για επέκταση της δραστηριότητας εγκατάστασης εφαρμογών CMS για Casino όπως και εφαρμογών ERM για Ακαδημαϊκά Ιδρύματα σε χώρες του εξωτερικού και του εσωτερικού. Οι ενέργειες αυτές περιλαμβάνουν

συμμετοχή σε εξειδικευμένες εκθέσεις για συστήματα τεχνολογίας Casino και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων αλλά και διερεύνηση συνεργασιών με εταιρείες του χώρου. Επίσης, συνεχίζονται οι ενέργειες για την εγκατάσταση της ολοκληρωμένης σουίτας επιχειρηματικού λογισμικού ERP σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

Mermeren combinat : Ελέγχεται μετοχικά από την μεγαλύτερη εγχώρια βιομηχανία μαρμάρου την Παυλίδης. Η εισηγμένη εμφάνισε αυξημένες πωλήσεις το 1ο εξάμηνο του 2021 και κέρδη σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020 . Πιο ειδικά, οι πωλήσεις στο φετινό εξάμηνο διαμορφώθηκαν στα 13,49 εκατ. ευρώ, έναντι 7,63 εκατ. την ίδια περίοδο πέρσι, ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 6,68 εκατ. ευρώ, έναντι 3,78 εκατ. ευρώ πέρσι.

ΚΡΕΚΑ: Η καβαλιώτικη εταιρία προχωρά σε διαδικασία ρύθμισης των τραπεζικών της οφειλών, μέσω της DoValue Hellas, καθώς επηρεάστηκε αρνητικά από την πανδημία του κορονοϊού εμφανίζοντας διψήφια πτώση του τζίρου της και ζημιές για ακόμη μία χρήση. Σύμφωνα με τη διοίκηση, τα χρηματοοικονομικά έξοδα της εταιρείας είναι υψηλά, λόγω του υψηλού επιτοκίου δανεισμού στα εγγυημένα από το ελληνικό Δημόσιο δάνεια και τους τόκους υπερημερίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι το χρηματοοικονομικό κόστος ανήλθε πέρυσι στο 6,9% του κύκλου εργασιών. Το μεγαλύτερο μέρος των τραπεζικών δανείων της εταιρείας έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο.

Sato : Η εταιρία επίπλων ανακοίνωσε μέσα στο καλοκαίρι την ολοκλήρωση της υλοποίησης του έργου για τον εξοπλισμό των νέων περιφερειακών αεροδρομίων με καθίσματα αναμονής.

Η ανάθεση έγινε το 2018 από την εταιρία Intrakat για λογαριασμό της εταιρίας Fraport Greece και αφορά την εγκατάσταση όλων των καθισμάτων αναμονής σε 14 εθνικά περιφερικά αεροδρόμια: Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Ζάκυνθος, Χανιά, Κεφαλονιά, Κέρκυρα, Άκτιο, Ρόδος, Κως, Μύκονος, Σαντορίνη, Σάμος, Σκιάθος και Μυτιλήνη.

Πρόκειται, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, για το μεγαλύτερο έργο των τελευταίων ετών στην Ελλάδα του οποίου η αξία για τη SATO ανήλθε στα 1.347.097 ευρώ με διάρκεια υλοποίησης τρία χρόνια.

MLS πληροφορική: Η MLS Πληροφορική βρίσκεται σε καθεστώς τεχνικής χρεοκοπίας, εδώ και περίπου ένα χρόνο έχοντας αθετήσει τις πληρωμές τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2021 τα κουπόνια τριών Ομολογιακών Δανείων ύψους 4.000.000, 6.000.000 και 15.000.000 ευρώ, καθιστώντας τις σχετικές οφειλές ληξιπρόθεσμες, και ενώ το μετοχικό κεφάλαιο της MLS ανέρχεται σε μόλις 3.849.270 ευρώ…

Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι το επίδικο διάστημα (Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2019), δηλαδή αμέσως μόλις εξερράγη η χρηματιστηριακή κρίση της MLS, ο επικεφαλής της εισηγμένης Ιωάννης Καματάκης είχε μεθοδεύσει τη μεταφορά προσωπικής του περιουσίας σε τρίτα πρόσωπα, με προφανή σκοπό να τα «προστατεύσει» από τους πιστωτές του.