Ο προσωρινός αντιπρόεδρος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν, Αμπντούλ Γάνι Μπαράνταρ, εμφανίστηκε σήμερα σε μια βιντεοσκοπημένη συνέντευξη, στην οποία διαψεύδει τις αναφορές ότι τραυματίστηκε σε συγκρούσεις με μια αντίπαλη φατρία.

«Όχι, δεν είναι αλήθεια. Είμαι καλά και υγιής», είπε ο Μπαράνταρ σε μια συνέντευξη στην κρατική τηλεόραση του Αφγανιστάν, που αναρτήθηκε στο Twitter από το πολιτικό γραφείο των Ταλιμπάν στην Ντόχα.

«Τα μέσα ενημέρωσης λένε ότι υπάρχουν εσωτερικές έριδες. Δεν συμβαίνει τίποτα μεταξύ μας, δεν αληθεύει», πρόσθεσε.

«Δεν υπάρχει κάτι το ανησυχητικό», υπογράμμισε.

Mullah Abdul Ghani Baradar, deputy prime minister of #Afghanistan in #Taliban regime, in this video has refuted news reports of differences between Taliban groups, saying their is no grouping pic.twitter.com/c4MqldgrNn

— Naimat Khan (@NKMalazai) September 15, 2021