Νέα e-υπηρεσία «Eurobank Payment Initiation»

Η Eurobank εισάγει, πρώτη στην ελληνική αγορά, την online πρωτοποριακή υπηρεσία “Payment Initiation”, που επιτρέπει σε όλους τους χρήστες του Eurobank e-Banking να εκτελούν χρηματικά εμβάσματα, χρεώνοντας λογαριασμούς που τηρούν και σε άλλες συστημικές τράπεζες στην Ελλάδα. Η εκτέλεση της πληρωμής ολοκληρώνεται με χρέωση του λογαριασμού που τηρεί ο πελάτης σε τρίτη τράπεζα, ενώ η υπηρεσία αφορά σε μεταφορές που γίνονται σε ευρώ προς οποιαδήποτε ελληνική ή ευρωπαϊκή τράπεζα, αναφέρει ανακοίνωση. Πρόκειται για ένα ακόμη καθοριστικό βήμα Open Banking της Eurobank, που διευρύνει διαρκώς τις υπηρεσίες της εισάγοντας στην ελληνική αγορά νέες, αξιόπιστες εφαρμογές, για πρωτοπόρες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, εφαρμόζοντας τα αυξημένα επίπεδα ασφάλειας που προβλέπονται για τους καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Eurobank & Group Chief Digital Officer, κ. Μιχάλης Τσαρμπόπουλος, δήλωσε: «Είμαστε σταθερά προσηλωμένοι στη δέσμευσή μας να προσφέρουμε καινοτόμες υπηρεσίες που προσθέτουν αξία στους πελάτες μας. Με την υπηρεσία “Payment Initiation” κάνουμε ένα ακόμα σημαντικό βήμα ώστε οι πελάτες μας να μπορούν να καλύπτουν τις ανάγκες τους από όπου θέλουν, όποτε θέλουν και πλέον και από όποιο λογαριασμό θέλουν, χωρίς να χρειάζεται να αλλάζουν ψηφιακό περιβάλλον.». Η νέα υπηρεσία συνδέεται άμεσα με την, επίσης, πρωτοποριακή υπηρεσία Account Aggregation*, που έχει ήδη ενεργοποιήσει η Eurobank, δηλαδή της διασύνδεσης στο e-Banking, της Eurobank, λογαριασμών που τηρούν οι πελάτες της σε άλλες τράπεζες. Η υπηρεσία “Payment Initiation” είναι το δεύτερο στρατηγικό βήμα της Τράπεζας με στόχο την προσφορά, επιπλέον, δυνατοτήτων στους πελάτες της, σε περιβάλλον e-Banking και Eurobank Mobile app, με περισσότερες νέες εφαρμογές στο FinTech και τις πληρωμές. Σταθερός στόχος είναι και η οικοδόμηση συμμαχιών και οικοσυστημάτων με εξειδικευμένους παρόχους τεχνολογίας για την εξασφάλιση βέλτιστων παροχών στους πελάτες της. Είναι χαρακτηριστικό πως η υπηρεσία “Payment Initiation” διευρύνει την αξιοποίηση της finker πλατφόρμας διασύνδεσης τραπεζικών συστημάτων και παροχής υπηρεσιών ανοιχτής τραπεζικής (Open Banking) της εταιρείας ITBS, ενώ, παράλληλα, ενδυναμώνει τη συνεργασία της Eurobank με την ελληνική FinTech εταιρεία. Η υπηρεσία “Payment Initiation” είναι εφικτή στο πλαίσιο της PSD2 (Payment Services Directive 2), της νέας Οδηγίας Υπηρεσιών Πληρωμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ενσωματώθηκε στο ελληνικό Δίκαιο το Σεπτέμβριο του 2019. Στόχος της PSD2, είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της αποδοτικότητας μέσα από ένα εναρμονισμένο ευρωπαϊκό μηχανισμό πληρωμών, κάτι το οποίο υιοθέτησε και προωθεί η Eurobank, συμμετέχοντας ενεργά στην προσπάθεια αναβάθμισης και εκμοντερνισμού των τραπεζικών της υπηρεσιών._ * Η ενεργοποίηση της υπηρεσίας Account Aggregation είναι προαπαιτούμενο για την αξιοποίηση της υπηρεσίας Payment Initiation.

