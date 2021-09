Προσφορές άνω των 750 εκατ. για το ομόλογο της Alpha

Στις αγορές με senior ομόλογο 6,5 ετών βγαίνει σήμερα η Alpha Bank, με το ύψος της έκδοσης να εκτιμάται στα 500 εκατ. ευρώ. Το βιβλίο προσφορών άνοιξε, με τις πρώτες σκέψεις για την τιμολόγηση (IPT) να κινούνται στην περιοχή του 2,75% και τις προσφορές να υπερβαίνουν από τα πρώτα λεπτά τα 750 εκατ. ευρώ. Το βιβλίο προσφορών αναμένεται να κλείσει εντός της ημέρας. Η Αlpha Bank έχει δώσει mandate στις BofA Securities, BNP Paribas, Citi, Commerzbank και Morgan Stanley για να διοργανώσουν την έκδοση. Οπως μεταδίδει το -, η τράπεζα θα προχωρήσει στην έκδοση senior preferred ομολόγου αναφοράς 6,5 ετών, με δυνατότητα ανάκλησης μετά από 5,5 έτη.

