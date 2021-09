Συγκλόνισε η χρυσή Ολυμπιονίκης της ενόργανης γυμναστικής, Σιμόν Μπάιλς, με τη κατάθεσή της στην ακρόαση της Γερουσίας που διερευνά την αποτυχημένη έρευνα του FBI για σεξουαλική επίθεση που διέπραξε ο πρώην γιατρός της γυναικείας ομάδας των ΗΠΑ, Λάρι Νασάρ,

Η Σιμόν Μπάιλς – όπως και άλλες τρεις αθλήτριες – ανέβηκε στο βήμα και με δάκρυα στα μάτια, τα… έβαλε όχι μόνο με τον δράστη, αλλά και με το FBI, το οποίο κατηγόρησε για αμελή έρευνα.

Ο 58χρονος Νασάρ, έχει καταδικασθεί σε ισόβια δεσμά, αφού κρίθηκε ένοχος το 2017 και το 2018 για σεξουαλικές επιθέσεις σε περισσότερους από 250 γυμναστές, κυρίως ανήλικους, που διέπραττε επί δύο δεκαετίες στην ομοσπονδία γυμναστικής ή στο κρατικό πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, όπου εργαζόταν. Μάλιστα το 2018, η Μπάϊλς, μία από τις κορυφαίες γυμνάστριες όλων των εποχών, αποκάλυψε ότι υπήρξε θύμα του.

«Για να είμαι σαφής, κατηγορώ τον Λάρι Νασάρ και επίσης κατηγορώ ένα ολόκληρο σύστημα που επέτρεψε και άφησε να διαιωνιστεί η συμπεριφορά του. Δεν θέλω άλλη νεαρή γυμνάστρια, ή αθλητής των Ολυμπιακών ή οποιοδήποτε άτομο να βιώσει τη φρίκη που εγώ και εκατοντάδες ακόμη έχουν υποστεί πριν, κατά τη διάρκεια και επαναλαμβανόμενα ως σήμερα μετά την κακοποίηση από τον Λάρι Νασάρ» ανέφερε αρχικά.

Simone Biles and three other Olympic athletes, who were sexually abused by former USA Gymnastics doctor Larry Nassar, provided searing and disturbing testimony at a Senate hearing as it probes the FBI’s mishandling of the investigation https://t.co/4AsdiOKCl7 pic.twitter.com/MlFt2whhSI

