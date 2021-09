Τενεσί Ουίλιαμς: Δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά διήγημά του που βρέθηκε στα αρχεία του Γέιλ!

Ένα διήγημα του 1952 που είχε γράψει ο θρύλος της αμερικανικής λογοτεχνίας, Τενεσί Ουίλιαμς, και ανακαλύφθηκε στα αρχεία της Βιβλιοθήκης Σπάνιων Βιβλίων και Χειρογράφων Beinecke του Πανεπιστημίου Γέιλ, δημοσιεύτηκε για πρώτη αυτήν την εβδομάδα στο The Strand Magazine.

Σύμφωνα με την Guardian, το διήγημα έχει τίτλο «The Summer Woman» και ο κεντρικός του χαρακτήρας είναι ένας Αμερικανός ακαδημαϊκός, ο οποίος επισκέπτεται κάθε καλοκαίρι τη Ρώμη για να συνεχίσει τη σχέση του με μια γυναίκα, την οποία είχε πρωτογνωρίσει όταν εκείνη εργαζόταν στους δρόμους, ως ιερόδουλη. Καθώς περνούν τα χρόνια, και μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ο «ήρωας» του διηγήματος αρχίζει να αντιλαμβάνεται ότι η στάση των Ιταλών γίνεται πιο εχθρική απέναντι στους Αμερικανούς.

«Κάθε καλοκαίρι, είχε την εντύπωση ότι τα πρόσωπα των εργατών που έβλεπε κοντά στις ράγες και συνδύαζαν σκληράδα και καλοσύνη, γίνονταν λίγο πιο σκληρά από την προηγούμενή μου επίσκεψη και λιγότερο καλοσυνάτα» γράφει ο Ουίλιαμς για τον ήρωά του, καθώς εκείνος καταφθάνει στη Ρώμη με το τρένο. «Αυτή όμως ήταν η πρώτη φορά που, περιστασιακά, από κάποια ομάδα ανδρών, ακουγόταν κάποια φωνή προς τα διερχόμενα βαγόνια, που ο τόνος της δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί φιλικός».

Ο πρωταγωνιστής του Ουίλιαμς άκουσε κάποιους να του φωνάζουν «κόκο», από τον «κοκκοβάκιλλο που οι συμπατριώτες του είχαν κατηγορηθεί ότι χρησιμοποίησαν ως όπλο στην Κορέα» και είδε το σύνθημα «Γυρίστε σπίτι σας, Γιάνκηδες» γραμμένο σε τοίχους.

«Θα ήταν καλύτερη ιδέα, ναι ίσως θα ήταν πιο λογικό να μην φύγει καν από τον σταθμό, αλλά να κάνει μεταβολή φοβισμένος και να πάρει το επόμενο τρένο προς τον βορρά, να γυρίσει στο Παρίσι, μακριά από το αυτόν τον κατάλευκο ουρανό που τρεμούλιαζε από τη ζέστη και αυτούς τους χαμένους ανθρώπους που είχαν ελπίσει για κάτι και είχαν ξανά απογοητευτεί, όπως συνέβαινε σε όλη τους τη ζωή».

Ο Άντριου Γκούλι, εκδότης του The Strand, δήλωσε στην Guardian ότι «δεν έχει ιδέα γιατί ο Ουίλιαμς δεν εξέδωσε ένα τόσο εξαιρετικό διήγημα». «Είναι ένα από τα πολλά λογοτεχνικά μυστήρια που πραγματικά με μπερδεύουν» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γκούλι, εξηγώντας πως, παρόλο που ο Γουίλιαμς στα θεατρικά του «αναβιώνει έναν ξεπερασμένο αμερικανικό νότο, διάσπαρτο με γκριζομάλληδες πατριάρχες, καλλονές που ο χρόνος θάμπωσε την ομορφιά τους, επαύλεις που διαλύονται και πολλά άδεια ποτήρια μπέρμπον», η «Γυναίκα του Καλοκαιριού» αντιπροσωπεύει την ευελιξία του ως συγγραφέα και το κουράγιο του να δοκιμάσει κάτι καινούριο.

«Με μερικές αδρές πινελιές, ο Ουίλιαμς σου μεταδίδει την ομορφιά της χώρας και την αυθεντική φιλική διάθεση των κατοίκων της, ενώ δημιουργεί με αριστοτεχνικό τρόπο παραλληλισμούς ανάμεσα στην περιστασιακή σχέση του Αμερικανού πρωταγωνιστή με μια Ιταλίδα ιερόδουλη, και τη στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ στο εξωτερικό – δύο καταστάσεις γεμάτες συγκρούσεις και συναισθήματα δυσαρέσκειας και απογοήτευσης», εξηγεί ο Γκούλι.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ουίλιαμς είχε «εξερευνήσει» την ιταλία και τους ανθρώπους της και σε άλλες δημιουργίες του, όπως το θεατρικό έργο The Rose Tattoo (Τριαντάφυλλο στο στήθος) και το μυθιστόρημα The Roman Spring of Mrs Stone.

