Space X: Εκτοξεύεται η αποστολή «Έμπνευση» του Έλον Μασκ με ερασιτέχνες αστροναύτες

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για να καταγραφεί ακόμη μια διαστημική αποστολή που θα γράψει ιστορία. Η αποστολή δεν ονομάστηκε τυχαία… έμπνευση. Είναι η πρώτη φορά που τέσσερις «ερασιτέχνες αστροναύτες» μπαίνουν σε τροχιά, πληρώνοντας για να βρεθούν σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας.

Το παράθυρο εκτόξευσης θα ανοίξει στις 03:00, τα ξημερώματα της Πέμπτης ώρα Έλλαδος, για πέντε ώρες. Σε αυτήν τη χρονική περίοδο θα πρέπει να εκτοξευτεί η κάψουλα «Space X», από τη Φλόριντα.

Watch Falcon 9 launch Dragon and the @Inspiration4x crew on a multi-day journey orbiting Earth → https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/enQUP9pBUI

Μετά την εκκίνηση, η ομάδα θα πετάξει ψηλότερα από κάθε άλλον άνθρωπο, από τότε που καταγράφονταν οι εντυπωσιακές αποστολές διαστημικών λεωφορείων της NASA.

SpaceX’s all-civilian crew for the @inspiration4x mission share their thoughts before liftoff https://t.co/Yb4u7MGEAD pic.twitter.com/uhQfW1i5kv

— - (@-) September 15, 2021