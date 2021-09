Νέο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου από την Alpha Bank

Ένα στοχευμένο -και σε πλήρη συνάφεια με το εν εξελίξει σχέδιο Μετασχηματισμού- πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου θέτει σε εφαρμογή η Alpha Bank. Σύμφωνα με την τράπεζα, στόχος του προγράμματος είναι η περαιτέρω βελτίωση της λειτουργικής δομής της Τράπεζας, η επιτάχυνση του μετασχηματισμού και η καλύτερη ανταπόκρισή της στη νέα δυναμική που διαμορφώνει στο πεδίο των συναλλαγών και της τεχνολογίας η μετά-Covid εποχή -σε πλήρη ευθυγράμμιση με τους στόχους του “Project Tomorrow”, που ανακοινώθηκε τον Μάιο. Το πρόγραμμα απευθύνεται, κατά κύριο λόγο, στο προσωπικό των κεντρικών υπηρεσιών της Τράπεζας, και ειδικά στις εργασίες back office, και δευτερευόντως στο Δίκτυο. Στο προσωπικό που θα επιλέξει να κάνει χρήση της δυνατότητας αποχώρησης προσφέρονται δύο βασικές επιλογές: άμεση αποχώρηση ή 3ετής άδεια μετ’ αποδοχών (sabbatical), κατά τη διάρκεια της οποίας ο εργαζόμενος δεν έχει υποχρέωση παροχής εργασίας προς την Τράπεζα. Το ανώτατο όριο αποζημίωσης για την άμεση αποχώρηση τοποθετείται στις 150.000 ευρώ ενώ προσαυξάνεται για τους εργαζόμενους άνω των 56 ετών που εργάζονται σε συγκεκριμένες κεντρικές διευθύνσεις και κατέχουν ανώτερες διοικητικές θέσεις. Δεδομένης της μικρότερης χρονικής απόστασης έως τη συνταξιοδότηση για αυτή την κατηγορία εργαζομένων, η αποζημίωση είναι ιδιαιτέρως ελκυστική και αντιστοιχεί, κατά μέσο όρο, σε περίπου 60 καθαρούς μισθούς. Επιπλέον, προβλέπεται πρόσθετη πριμοδότηση (5%) για όσους δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα κατά την πρώτη εβδομάδα υλοποίησής του. Μέσα από αυτά τα στοχευμένα κίνητρα, επιδίωξη της Τράπεζας είναι, σε συνέχεια και της ανανέωσης της ηγετικής ομάδας, η ενίσχυση των προοπτικών εξέλιξης για τις νεότερες γενιές στελεχών. Ως προς την επιλογή του 3ετούς sabbatical, το ανώτατο πλαφόν ορίζεται σε 200.000 ευρώ, με τον εργαζόμενο να λαμβάνει καθ’ όλη τη διάρκεια του sabbatical το 50% του μισθού του, με ανώτατο πλαφόν. Επιπλέον, ανάλογα με τον χρόνο της οριστικής αποχώρησης, λαμβάνει το πρώτο έτος το 80% της αποζημίωσης, το δεύτερο έτος το 60% και το τρίτο, και τελευταίο, έτος του προγράμματος το 45% της αποζημίωσης. To προσωπικό που θα αποχωρήσει, διατηρεί το σύνολο των ευνοϊκών ρυθμίσεων και όρων σε δάνεια και κάρτες, μέχρι την ημερομηνία εξόφλησής τους, υπό την προϋπόθεση πως εξυπηρετούνται κανονικά. Λαμβάνει, επίσης, το σύνολο του ατομικού αποταμιευτικού προγράμματος (εισφορές εργαζόμενου και τράπεζας, περιλαμβανομένων αποδόσεων), ενώ διατηρεί την πρόσθετη νοσοκομειακή κάλυψη καθ’ όλη τη διάρκεια του sabbatical ή για δύο έτη μετά την αποχώρηση, εφόσον επιλέξει την άμεση αποχώρηση. Μέσα από το πλέγμα κινήτρων που προσφέρονται, επιβεβαίωση της διαχρονικής σχέσης της Τράπεζας με το προσωπικό της, διαμορφώνεται ένα ευνοϊκό πλαίσιο ασφάλειας που, ειδικά για την ηλικιακή ομάδα 56 ετών και άνω καλύπτει το σύνολο των αποδοχών τους μέχρι τα 62 έτη της ηλικίας τους, σημειώνει η τράπεζα. Η προθεσμία ολοκλήρωσης του προγράμματος εντός της οποίας θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν ενδιαφέρον είναι η 1η Οκτωβρίου 2021. Σε συνέχεια των αντίστοιχων επιτυχημένων πρωτοβουλιών κατά τα προηγούμενα έτη και το νέο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου, μέσα από ένα άρτιο πλέγμα κινήτρων, δεν επικεντρώνεται στην επίτευξη ποσοτικών στόχων. Επιδίωξη είναι η διαμόρφωση της αναγκαίας δυναμικής που θα επιτρέψει στην Τράπεζα να βελτιώσει περαιτέρω την κινητικότητα στις κεντρικές της υπηρεσίες, να αναδείξει και επιβραβεύσει ταλαντούχα Στελέχη νεότερης γενιάς και, τελικά, να ανταποκριθεί με ευελιξία και ταχύτητα στις αυξανόμενες απαιτήσεις των Πελατών της. Σε κάθε περίπτωση και σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις δεσμεύσεις που ανέλαβε έναντι των Μετόχων της η Διοίκηση της Τράπεζας, η Αlpha Bank αναμένεται, μετά και την ολοκλήρωση του Προγράμματος, να είναι η πρώτη συστημική Τράπεζα με λιγότερους από 6.000 εργαζόμενους.

