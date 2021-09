Επίθεση με βαλλίστρα σημειώθηκε την Παρασκευή σε πόλη της Ολλανδίας, με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους δύο άνθρωποι και να τραυματιστεί ακόμα ένας.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στο Διαδίκτυο δείχνουν έναν ημίγυμνο άνδρα να σημαδεύει περαστικούς με τη βαλλίστρα του από το μπαλκόνι του διαμερίσματός τους. Ο δράστης, επίσης τραυματίας, συνελήφθηκε σύμφωνα με αξιωματούχους.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε, σύμφωνα με την ολλανδική εφημερίδα De Telegraph, ότι οι Αρχές δεν εξετάζουν ως τρομοκρατικό το περιστατικό. Η έρευνα για τα κίνητρα του δράστη συνεχίζεται.

The #Netherlands Times reported that a man was firing a crossbow from a balcony in the city of #Almelo, with a body later found inside the home. At first police tweeted that the situation was under control, but later escalated it to a #GRIP3

