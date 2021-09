Σοκ, οργή και θλίψη προκαλεί το βίντεο από την Βραζιλία που δείχνει την ωμή πραγματικότητα μίας γυναίκας θύμα ενδοοικογενειακής βίας.

Το παράθυρο ανοίγει και ξαφνικά ο έξω κόσμος βλέπει για μερικά δευτερόλεπτα τον εφιάλτη που ζουν όσες γυναίκες κακοποιούνται από τους συζύγους τους.

Η 35χρονη, που βρίσκεται στην 10η εβδομάδα κύησης, φτάνει στο σημείο να προσπαθεί να πηδήξει από το παράθυρο του σπιτιού της που βρίσκεται στον 2ο όροφο.

Η Maria Jose – όπως φαίνεται και στο βίντεο – την πρώτη φορά βγάζει το πόδι της έξω από το παράθυρο, ενώ ο σύζυγός της την τραβάει βίαια μέσα στο διαμέρισμα.

Ωστόσο αυτό είναι μόνο η αρχή του εφιάλτη της.

Μετά από λίγη ώρα, η γυναίκα εμφανίζεται και πάλι στο παράθυρο και φαίνεται να γέρνει προς τα πίσω ενώ ο σύζυγός της είναι από πάνω της και την απειλεί.

Δυστυχώς όπως συμβαίνει και τις περισσότερες φορές, ο άνδρας την τραβάει προς τα πίσω με μανία και κλείνει τα παράθυρα, ώστε κανείς να μην δει ξανά τη στιγμή που μεταμορφώνεται σε… ανθρωπόμορφο τέρας.

Moment pregnant woman tries to jump out second-floor window https://t.co/I6Sy10eOna

— Daily Mail Online (@MailOnline) September 17, 2021