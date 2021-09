Το τερμάτισε η Άγκυρα: Διεκδικεί σαν… τουρκική υφαλοκρηπίδα 6 μίλια ανατολικά της Σητείας στην Κρήτη!

Τον αδιανόητο ισχυρισμό ότι οι τουρκικές θαλάσσιες ζώνες φτάνουν σχεδόν μέχρι την περιοχή έξι ναυτικά μίλια από τις ανατολικές ακτές της Κρήτης, επαναφέρει η Άγκυρα διακινώντας τον ισχυρισμό ότι είναι -δήθεν- άκυρη ελληνική αγγελία προς ναυτιλλομένους με την οποία η Αθήνα δίνει άδεια ερευνών στο πλοίο «Nautical Geo».

Η περιοχή που πραγματοποιεί έρευνες το πλοίο «Nautical Geo» φαίνεται στην θαλάσσια περιοχή που αποτυπώνεται με κόκκινο χρώμα στα ανατολικά της Σητείας.

Ο χάρτης που δημοσιεύει το thetimes|-.gr είναι αποκαλυπτικός:

Κι όμως, σ’ αυτή την περιοχή που εφάπτεται (το δυτικό όριό της βρίσκεται εντός της ζώνης των ελληνικών χωρικών υδάτων) με την ελληνική χωρική θάλασσα η Άγκυρα υποστηρίζει ότι έχει «κυριαρχικά δικαιώματα» και μάλιστα έφτασε στο σημείο να εκδώσει νέα Navtex (αγγελία προς ναυτιλλομένους) στην οποία υπάρχει ο τουρκικός ισχυρισμός ότι μέρος της περιοχής βρίσκεται εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας! Προσθέτουν μάλιστα οι Τούρκοι, ότι η συγκεκριμένη περιοχή που βρίσκεται μόλις λίγα μίλια ανατολικά της Σητείας έχει δηλωθεί στα Ηνωμένα Έθνη ως τμήμα της τουρκικής υφαλοκρηπίδας, επαναφέροντας με αυτόν τον τρόπο το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο με το οποίο ο Ερντογάν επιχειρεί να σφετεριστεί θαλάσσιες ζώνες ελληνικής κυριαρχίας.

Με αυτόν τον προκλητικό τρόπο, η Τουρκία όχι μόνο επιχειρεί να αμφισβητήσει το δικαίωμα της Ελλάδας να κάνει έρευνες στην περιοχή αλλά επαναφέρει την αξίωσή της να υπφαρπάξει θαλάσσιες ζώνες μέχρι το όριο των ελληνικών χωρικών υδάτων των 6 ναυτικών μιλίων.

Το χρονικό των τουρκικών προκλήσεων

Όλα ξεκίνησαν όταν ο σταθμός του Ηρακλείου της υδρογραφικής υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού εξέδωσε Navtex προκειμένου από τις 16 έως τις 22 Σεπτεμβρίου, το ερευνητικό πλοίο «Nautical Geo» με σημαία Μάλτας να πραγματοποιήσει επιστημονικές έρευνες σε περιοχή του Καρπάθιου, του Στενού της Κάσου και ανατολικά της Κρήτης. Οι έρευνες αυτές εντός της ελληνικής ΑΟΖ, ανατολικά της Κρήτης αφορούν ουσιαστικά την προετοιμασία χάραξης της διαδρομής του υποθαλάσσιου αγωγού EastMed.

Στην εξέλιξη αυτή, η Τουρκία με προκλητικό τρόπο αντέδρασε εκδίδοντας αντιNavtex το απόγευμα της Πέμπτης σύμφωνα με την οποία υποστηρίζουν ότι μέρος της περιοχής που ανήγγειλε τη διεξαγωγή των ερευνών ο Σταθμός του Ηρακλείου «βρίσκεται εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας όπως δηλώθηκε στα Ηνωμένα Έθνη στις 18 Μαρτίου 2020 με την επιστολή A/74/757».

Το Nautical Geo βρίσκεται στο «ραντάρ» της Τουρκίας καθώς η Άγκυρα αμφισβητεί το σχέδιο κατασκευής του EastMed, θεωρώντας ότι η χάραξη του περνά από την «τουρκική υφαλοκρηπίδα» και φυσικά πρόκειται περί σχεδίου που παρακάμπτει την Τουρκία στη μελλοντική μεταφορά των κοιτασμάτων της Ανατολικής Μεσογείου προς την Ευρώπη.

Η τουρκική Navtex έχει ως εξής:

TURNHOS N/W : 0821/21 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 16-09-2021 19:34)

TURNHOS N/W : 0821/21

MEDITERRANEAN SEA

1. SOME PART OF AREA PROMULGATED WITH NAVTEX NR. HA96-601/21 IS WITHIN TURKISH CONTINENTAL SHELF DECLARED TO UNITED NATIONS, ON 18 MARCH 2020 WITH REF NR. A/74/757.

2. ALL RESEARCH ACTIVITIES IN TURKISH MARITIME JURISDICTION AREA MUST BE COORDINATED WITH RELEVANT TURKISH AUTHORITIES.



Η θέση του Nautical Geo σήμερα όπως καταγράφεται στο Marine Traffic



Η τουρκική αναγγελία ισχυρίζεται ακόμη ότι η περιοχή εμπίπτει σε «περιοχή θαλάσσιας δικαιοδοσίας της Τουρκίας και θα πρέπει όλες οι δραστηριότητες να συντονίζονται από τις αρμόδιες τουρκικές Αρχές». Οι επιδιώξεις της Τουρκίας, αυτές, εδράζονται στο παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο και τον τρόπο με τον οποίο έχει χαράξει την περιοχή η Άγκυρα.

Το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο

Το επόμενο διάστημα το Nautical Geo θα πρέπει να κινηθεί και προς ανατολικά για έρευνες νότια του Καστελόριζου αλλά και εντός της κυπριακής υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ, εκεί που βρίσκεται το τριεθνές σημείο συνάντησης της Ελληνικής- Κυπριακής και Αιγυπτιακής υφαλοκρηπίδας και θα αναμένεται η όποια αντίδραση από την πλευρά της Τουρκίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Εμβόλια: Χάσμα στην εμβολιαστική κάλυψη ανάμεσα σε περιοχές της Αττικής

EUMED 9: Κρίσιμη σύνοδος με τον Μακρόν στην Αθήνα, μετά τη «βόμβα» της AUKUS

Κρήτη: Τρόμος για 18χρονη στην Κίσσαμο – Δέχθηκε επίθεση με χημικό υγρό – Συνελήφθη 56χρονος