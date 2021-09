Deutsche Welle – Απλοποιούνται οι ταξιδιωτικές οδηγίες στην Αγγλία

Η είσοδος και έξοδος των ταξιδιωτών από την Αγγλία γίνεται πιο εύκολη αφού μέχρι τώρα η κυβέρνηση Τζόνσον είχε κρατήσει τους αυστηρότερους ταξιδιωτικούς περιορισμούς σε όλη την Ευρώπη.

Το μπερδεμένο σύστημα του «φωτεινού σηματοδότη» με πράσινη, πορτοκαλί και κόκκινη λίστα τώρα θα απλοποιηθεί με την κατάργηση της πορτοκαλί λίστας που αυτή τη στιγμή βρίσκονται οι περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και πολλοί άλλοι δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί.

Πλέον θα μείνει μόνο η πράσινη και κόκκινη λίστα σε ένα σύστημα go και no go χωρών, ενώ θεωρείται δεδομένο ότι στις κυβερνητικές ανακοινώσεις η μεγάλη κόκκινη λίστα των 62 χωρών θα μειωθεί σημαντικά και θα παραμείνουν οι χώρες που έχουν υψηλό κίνδυνο μεταλλάξεων.

Όσες χώρες παραμείνουν στη κόκκινη λίστα της Αγγλίας θα συνεχίσουν να «συνοδεύονται» από υποχρεωτική 11ήμερη καραντίνα σε επιλεγμένα ξενοδοχεία της κυβέρνησης, με το κόστος να «βαραίνει» τον ταξιδιώτη και να ξεπερνά τις 2.200 λίρες.

Μεγάλα οικονομικά οφέλη με τη χαλάρωση των ταξιδιωτικών περιορισμών

Είναι αλήθεια πως οι καλοκαιρινές διακοπές για πολλούς Βρετανούς χάθηκαν καθώς ακόμα και για χώρες της πράσινης λίστας έπρεπε να πληρώσουν αρκετές λίρες για αναγκαία PCR τεστ ακόμα και αν ήταν διπλά εμβολιασμένοι.

Τώρα, ο υπουργός Μεταφορών Γκράντ Σάαπς θα μειώσει σημαντικά το κόστος για τους διπλά εμβολιασμένους με την αντικατάσταση των PCR τεστ, με φθηνότερα γρήγορα τεστ αντιγόνων.

Για παράδειγμα, αν κάποιος διπλά εμβολιασμένος που θέλει να επισκεφτεί την Ελλάδα, η οποία βρίσκεται στην πορτοκαλί λίστα της Αγγλίας, πρέπει πριν μπει στο αεροπλάνο της επιστροφής να κάνει ένα γρήγορο τεστ αντιγόνων από πιστοποιημένο ιδιωτικό φορέα ενώ τη δεύτερη ημέρα μετά την άφιξή του σε αγγλικό έδαφος θα πρέπει να κάνει ένα PCR τεστ με μέση τιμή τις 100 λίρες. Με το νέο σύστημα η μόνη υποχρέωση ενός Βρετανού ταξιδιώτη θα είναι ένα γρήγορο τεστ αντιγόνων τη δεύτερη ημέρα που κοστολογείται περίπου στις 30 λίρες.

Βέβαια τονίζεται επανειλημμένα ότι όλα τα μέτρα θα ευνοούν αυστηρά και μόνο τους διπλά εμβολιασμένους ώστε να λειτουργήσει και σαν κίνητρο για όσους παραμένουν διστακτικοί απέναντι στον εμβολιασμό.

Ο ταξιδιωτικός κλάδος είπε «επιτέλους» για την απόφαση, αν και ξεκαθάρισε ότι ήδη έχει ζημιές οι οποίες δεν αντικαθίστανται. O διευθύνων σύμβουλος της TUI στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία Άντριου Φλίντχαμ, δήλωσε σήμερα στο BBC ότι «είμαστε 17 -18 μήνες χωρίς έσοδα, ενώ στην Ευρώπη η εταιρεία λειτουργεί στο 70% – 80% του φυσιολογικού επιπέδου».

Τα βρετανικά μέσα έχουν ακόμα διάχυτες πληροφορίες για την ημέρα εφαρμογής του συστήματος με πιθανότερη ημερομηνία τις πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου.