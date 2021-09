Πάνω από δέκα χιλιάδες μετανάστες, στη μεγάλη πλειονότητά τους Αϊτινοί, είχαν κατασκηνώσει χθες Παρασκευή κάτω από γέφυρα στα νότια σύνορα των ΗΠΑ, ανθρωπιστική κρίση που φέρνει σε δυσκολία την κυβέρνηση του δημοκρατικού προέδρου Τζο Μπάιντεν.

«Περιμένουν να συλληφθούν»

Οι μετανάστες έφθασαν στη Ντελ Ρίο (Τέξας) περνώντας τον ποταμό Ρίο Γκράντε. Ηταν λιγότεροι από 2.000 στην αρχή της εβδομάδας. Είναι πλέον πάνω από 10.500, σύμφωνα με τον δήμαρχο της αμερικανικής παραμεθόριας πόλης, τον Μπρούνο Λοσάνο.

Thousands of migrants have converged under the bridge that connects Del Rio, Texas, and Mexico’s Ciudad Acuña, creating a makeshift camp with few basic services in intense heat. https://t.co/HcNSsSV3Nh — CBC News (@CBCNews) September 17, 2021

«Κατάγονται κυρίως από την Αϊτή (…) περιμένουν να συλληφθούν από τους συνοριοφύλακες» προκειμένου να αρχίσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για να τους χορηγηθούν άδειες παραμονής, εξήγησε σε βίντεο που μεταφόρτωσε στη ροή του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter.

Update from earlier today. pic.twitter.com/5hXu3eYyB5 — Mayor Bruno “Ralphy” Lozano (@BrunoRalphy) September 17, 2021

Χθες, ο δημοκρατικός δήμαρχος, ο οποίος προεξοφλεί χιλιάδες επιπλέον αφίξεις, κήρυξε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και έκλεισε τη γέφυρα για την κυκλοφορία.

«Οι ακραίες περιστάσεις απαιτούν ακραίες αντιδράσεις», είπε στην εφημερίδα Texas Tribune: «υπάρχουν έγκυες, άνθρωποι που λιποθυμούν εξαιτίας της θερμοκρασίας, που είναι λίγο επιθετικοί κι αυτό είναι φυσιολογικό έπειτα από όλες αυτές τις ημέρες με καύσωνα».

Σωπαίνει ο Μπάιντεν

Παρά τις εκκλήσεις του να υπάρξει «ταχεία δράση της (σ.σ. ομοσπονδιακής) κυβέρνησης», ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και οι υπουργοί του σιωπούν.



Φωτογραφία -/Go Nakamura

Σε ανακοίνωσή της η αμερικανική συνοριοφυλακή διαβεβαίωσε ότι αύξησε το προσωπικό που έχει αναπτυχθεί στην περιοχή για να αντιμετωπιστεί κατά τρόπο «ασφαλή, ανθρώπινο και συντεταγμένο» η κατάσταση, ότι διένειμε πόσιμο νερό και σερβιέτες στους μετανάστες, ενώ εγκατέστησε φορητές χημικές τουαλέτες.

Αφού συλληφθούν, οι ενήλικοι, οι οποίοι «στη μεγάλη πλειονότητά τους φθάνουν μόνοι», καθώς και «αρκετές οικογένειες», πρόκειται «να επαναπροωθηθούν δυνάμει υγειονομικού κανονισμού» που είχε υιοθετηθεί όταν εκδηλώθηκε η πανδημία για να περιοριστεί η εξάπλωση του νέου κοροναϊού, πρόσθεσε.

Migrants cross the Rio Grande en route to illegally enter Del Rio, Texas. Source: @BillFOXLA pic.twitter.com/gAXrbRIaJ2 — - Millennial (@TPostMillennial) September 17, 2021

Ομως ομοσπονδιακός δικαστής διέταξε την Πέμπτη την κυβέρνηση του κ. Μπάιντεν να μην προχωρά πλέον σε επαναπροωθήσεις οικογενειών επικαλούμενη το πλαίσιο αυτό, κάτι που ενδέχεται να περιπλέξει τα πράγματα για τις αρχές, αντιμέτωπες ήδη με μεταναστευτικές ροές ιστορικών διαστάσεων στα σύνορα με το Μεξικό.

When I visited Del Rio yesterday morning, the number of migrants had surpassed 8,000. Now, reports have the site well above 12,000 people. Immediate action needs to be taken before this national security and humanitarian crisis deteriorates even further. pic.twitter.com/nMVXUZ4YGh — Rep. Tony Gonzales (@RepTonyGonzales) September 17, 2021

Χθες Παρασκευή, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση άσκησε έφεση στη συγκεκριμένη δικαστική απόφαση.

«Καταστροφή»

Πάνω από 1,3 εκατ. μετανάστες έχουν συλληφθεί στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού αφότου ανέλαβε την αμερικανική προεδρία ο Τζο Μπάιντεν, αριθμός άνευ προηγουμένου την τελευταία 20ετία.

Η ρεπουμπλικανική αντιπολίτευση κατηγορεί εδώ και μήνες τον κ. Μπάιντεν ότι προκάλεσε «μεταναστευτική κρίση», χαλαρώνοντας τα μέτρα του προκατόχου του Ντόναλντ Τραμπ.



Φωτογραφία -/Go Nakamura

Ο μεγιστάνας είχε μετατρέψει την πάταξη της παράνομης μετανάστευσης σε άρμα μάχης του.

Η κατάσταση στην Ντελ Ρίο της προσφέρει νέα πυρομαχικά. Αφού επισκέφθηκε την πόλη, ο ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Τεντ Κρουζ κατήγγειλε την «καταστροφή που προκάλεσε ο Τζο Μπάιντεν».

Κατ’ αυτόν, οι μετανάστες βρίσκονται κάτω από τη γέφυρα «επειδή ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έλαβε την πολιτική απόφαση να ακυρώσει τις πτήσεις επαναπατρισμού στην Αϊτή» μετά τη δολοφονία τον Ιούλιο του προέδρου Ζοβενέλ Μοΐζ, που επέτεινε το χάος στο νησί των Αντιλλών.

Meanwhile at the Border:pic.twitter.com/7hLrJj5H3S https://t.co/KLpdLEvHHV — Benny (@bennyjohnson) September 17, 2021

Οι υπήκοοι της φτωχότερης χώρας του δυτικού ημισφαιρίου παραμένουν μικρή μειονότητα των μεταναστών που φθάνουν παράτυπα στις ΗΠΑ, αλλά ο αριθμός τους αυξάνεται τους τελευταίους μήνες.

«Ανησυχητική»

Πολλοί Αϊτινοί που εγκατέλειψαν την πατρίδα τους μετά τον καταστροφικό σεισμό του 2010 (πάνω από 200.000 νεκροί) εγκαταστάθηκαν σε άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής, ιδίως στη Βραζιλία.

Ομως η εύρεση εργασίας και η ανανέωση της άδειας παραμονής έγινε περίπλοκο εγχείρημα για χιλιάδες εξ αυτών, που αποφάσισαν έτσι να πάρουν τον δρόμο προς τον βορρά.

Absolutely stunning footage from Del Rio, Texas today that is a result of Joe Biden and Kamala Harris’ open borders. When I was on the ground there last night, I saw over 10,500 illegal aliens under the bridge. It is one of the most horrific things I’ve ever seen. https://t.co/tCLexUfneZ — Ted Cruz (@tedcruz) September 17, 2021

«Θέλω να συνεχίσω τον δρόμο μου, έχω μια αδερφή στο Μαϊάμι κι άλλη μια στην Ολλανδία», είπε ο Ντομίνγκ Πολ, 40χρονος Αϊτινός που έζησε πέντε χρόνια στη Χιλή και τον οποίο συνάντησε το Γαλλικό Πρακτορείο πρόσφατα στην Ταπατσούλα, στο Μεξικό.

Φωνές στις τάξεις των Δημοκρατικών, ευαισθητοποιημένες για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ιδίως οι αϊτινοί μετανάστες, υψώνονται για να ζητήσουν από την κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν να διευθετήσει το ταχύτερο την κρίση στη Ντελ Ρίο.



Φωτογραφία -/Go Nakamura

«Αυτοί οι αϊτινοί μετανάστες ήδη υπέστησαν πολλά δεινά στο επικίνδυνο ταξίδι τους προς τα σύνορά μας», ανέφερε μέσω Twitter η Ιλχάν Ομάρ, μορφή της αριστερής πτέρυγας του δημοκρατικού κόμματος.

These developments are heartbreaking and the lack of urgency to assist is alarming. Most of these Haitian migrants have already been through a lot before they even made the dangerous journey to our border. https://t.co/0kdiRblIcf — Ilhan Omar (@IlhanMN) September 16, 2021

«Η έλλειψη της αίσθησης του επείγοντος όσον αφορά το να τους προσφερθεί βοήθεια είναι ανησυχητική», πρόσθεσε.

