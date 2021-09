Έκρηξη ηφαιστείου σημειώθηκε σήμερα στο νησί Λα Πάλμα, στις Κανάριες Νήσους της Ισπανίας, έγινε γνωστό από την τοπική κυβέρνηση.

Μια τεράστια στήλη καπνού υψώθηκε μετά την έκρηξη στις 15.15 τοπική ώρα στο εθνικό πάρκο Cumbre Vieja στο νότιο τμήμα της νήσου, σύμφωνα με την κυβέρνηση των Καναρίων Νήσων.

Λίγες ώρες πριν, οι αρχές απομάκρυναν περίπου 40 ανθρώπους, με προβλήματα κινητικότητας και ζώα από αγροκτήματα, από τα χωριά περιμετρικά του ηφαιστείου.

Update. La Palma is erupting, right now. Looks to be a fissure eruption, very close to a number of homes. #lapalma #eruption #volcano #volcanoes #geology #CanaryIslands pic.twitter.com/w0Q5kukq7S

The eruption of the volcano started: the ORM observatory is in a green area, and our shifters are safe and ready for the next observation. Our locals in S. Cruz de Tenerife reported that they are OK and at the moment everything is under control. #Erupcion #LaPalma #laislabonita https://t.co/osTZOD7c1N

— MAGIC telescopes🏝️ (@MAGICtelescopes) September 19, 2021