Τη συγκλονιστική εικόνα ενός 4χρονου παιδιού στην Κίνα που αναγκάζεται να μπει σε καραντίνα μόνο του και να αποχωριστεί τους δικούς τους, αφού διαγνώστηκε με κοροναϊό, μεταδίδουν διεθνή ΜΜΕ.

Καλυμμένο από την κορυφή μέχρι τα νύχια με μια λευκή στολή, το 4χρονο παιδί κουβαλάει τις αποσκευές του που έχουν μέγεθος όσο το μισό του σώμα και μπαίνει στο διάδρομο του νοσοκομείου και φτάνει σε μια αίθουσα αξονικής τομογραφίας – μόνο του.

Σύμφωνα με το CNN, η ανατριχιαστική σκηνή καταγράφηκε από νοσοκόμα σε νοσοκομείο καραντίνας στην πόλη Putian, που βρίσκεται στο επίκεντρο της εξάπλωσης της πανδημία στην Κίνα, με την παραλλαγή Δέλτα να κυριαρχεί.

A 4-year-old kid — who tested positive (asymptomatic) for COVID-19 — in Putian (莆田), Fujian province, is being taken away for quarantine by himself. Putian is where a major outbreak is happening at the moment. pic.twitter.com/7op6qnCQSC

