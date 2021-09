Την υποχρεωτική εκκένωση δέκα κοινοτήτων, που έχουν τεθεί σε κατάσταση μέγιστου συναγερμού, ανακοίνωσαν απόψε οι αρχές του νησιού Λα Πάλμα, μετά την έκρηξη του ηφαιστείου Κούμπρε Βιέχα.

Η τοπική κυβέρνηση («Καμπίλδο») κάλεσε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην πλησιάζουν στη ζώνη του ηφαιστείου.

Εκκένωση οικισμών

Δύο ώρες μετά την πρώτη έκρηξη, ποτάμια λάβας κατέβαιναν την πλαγιά και διατάχθηκε η εκκένωση πολλών χωριών, μεταξύ των οποίων είναι τα Ελ Πάσο και Λος Λιάνος δε Αριδάνε. Ζητήθηκε επίσης από τους κατοίκους να χρησιμοποιούν τα κινητά τηλέφωνά τους με φειδώ.

Update; La Palma: Lava penetrates some houses in the eruption area. https://t.co/ylQbty2jkX — EndGameWW3 (@EndGameWW3) September 19, 2021

Με βάση τις προβλέψεις της Καμπίλδο, η λάβα αναμένεται να κινηθεί προς τα νοτιοδυτικά, προς κατοικημένες και δασωμένες περιοχές, προτού να καταλήξει στην ακτή.

Στα πλάνα που μεταδίδουν τα ισπανικά μέσα φαίνονται εντυπωσιακοί πίδακες λάβας και πυκνός καπνός.

Release of new video of the eruption of the Volcano on La Palma 19-09-2021 pic.twitter.com/bDrSAUAgj2 — Jorge Enrique Rivas (@JorgeEnriqueRi6) September 19, 2021

«Σε καμία περίπτωση μην πάτε κοντά στη ροή της λάβας. Αν υπάρχει ηφαιστειακή τέφρα, μείνετε μέσα στο σπίτι της» προειδοποίησε ο δήμος τους κατοίκους.

🌋 #LaPalma #volcanic #eruption 📹 This footage was recorded by the staff of #IGNSpain #LaPalma #Canarias #CumbreVieja #volcanLaPalma #volcano 👉 Official channels: @IGNSpain @CabLaPalma @112canarias pic.twitter.com/rKsbLXHQGj — Noche de Volcanes (@nochedevolcanes) September 19, 2021

-