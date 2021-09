Ένα στρατιωτικό εκπαιδευτικό αεροπλάνο συνετρίβη στην πόλη Lake Worth του Τέξας, προκαλώντας «σοβαρές ζημιές», σε δύο σπίτια, σύμφωνα με τις τοπικές Πυροσβεστικές Αρχές, σε ανάρτησή τους στο Twitter.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα και δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα τουλάχιστον τρία άτομα τραυματίστηκαν και τους παρασχέθηκε ιατρική βοήθεια

Πρόσθετες λεπτομέρειες για το περιστατικό δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές.

FWFD PIO on scene of a military training aircraft crash in Lake Worth,TX. 2 homes heavily damaged, currently 2-3 patients being treated at this time.

🇺🇸 — DEVELOPING: At least three injured and two homes have been heavily damaged after a military training aircraft crashed in Lake Worth, Texas, Fort Worth Fire Department says. (ABC)

pic.twitter.com/ktgP7RkwKT

— Belaaz News (@TheBelaaz) September 19, 2021