Alpha Bank: Εθελουσία και μείωση των NPEs μειώνουν τα κόστη

Καθαρή μείωση λειτουργικών δαπανών, κατά 50 εκατ. ευρώ, στις βασικές της δραστηριότητες και πρόσθετη εξοικονόμηση 125 εκατ. ευρώ από το κόστος διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ως το 2024, προβλέπει το επιχειρησιακό πλάνο 2021-24 (project Tomorrow) της Alpha Bank. Υλοποιώντας την παραπάνω στρατηγική, η τράπεζα ανακοίνωσε, την περασμένη Παρασκευή, ένα στοχευμένο πρόγραμμα παροχής κινήτρων πρόωρης αποχώρησης προσωπικού, με στόχο να αποτελέσει την πρώτη συστημική τράπεζα, που θα μειώσει τον αριθμό των εν Ελλάδι εργαζομένων της κάτω από το επίπεδο των 6.000. Τα παρεχόμενα κίνητρα είναι εστιασμένα στο προσωπικό των κεντρικών υπηρεσιών της τράπεζας (σ.σ. με έμφαση στις εργασίες back office) και δευτερευόντως στο δίκτυο. Κλιμακώνονται δε, βάσει ηλικίας και θέσης, ώστε να αποχωρήσουν στελέχη άνω των 56 ετών, που κατέχουν ανώτερες διοικητικές θέσεις σε συγκεκριμένες κεντρικές διευθύνσεις. Προφανής στόχος είναι να βελτιωθεί η κινητικότητα προσωπικού και να αναδειχθούν στελέχη νεότερης γενιάς. Για τους εργαζόμενους άνω των 56 ετών η μέση αποζημίωση αντιστοιχεί σε περίπου 60 καθαρούς μισθούς (σ.σ. πλαφόν οι 150 χιλ. ευρώ για άμεση αποχώρηση και οι 200 χιλ. ευρώ για το 3ετές sabbatical), καλύπτοντας, πρακτικά, το σύνολο των αποδοχών, που θα λάμβαναν, αν έμεναν στην τράπεζα ως το 62ο έτος της ηλικίας τους. Επιπρόσθετα, προβλέπεται πριμοδότηση 5%, για όσους δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα, κατά την πρώτη εβδομάδα υλοποίησής του. Όσοι αποχωρήσουν, διατηρούν το σύνολο των ευνοϊκών ρυθμίσεων και όρων για δάνεια και κάρτες, ως την ημερομηνία εξόφλησής τους, υπό την προϋπόθεση ότι εξυπηρετούνται κανονικά. Επιπλέον, λαμβάνουν το σύνολο του ατομικού αποταμιευτικού προγράμματος (εισφορές εργαζόμενου και τράπεζας καθώς και τις ως τώρα αποδόσεις), ενώ διατηρούν, για δύο έτη, νοσοκομειακή περίθαλψη. Στην περίπτωση της επιλογής του προγράμματος sabbatical η νοσοκομειακή κάλυψη εκτείνεται καθ’ όλη τη διάρκειά του. Η Alpha αισιοδοξεί ότι με το νέο πρόγραμμα εθελουσίας θα αποχωρήσουν περισσότεροι από 600 εργαζόμενοι μειώνοντας τον αριθμό των εν Ελλάδι εργαζομένων κάτω από τις 6.000. Αν το καταφέρει θα αποτελέσει την πρώτη τράπεζα που το επιτυγχάνει, ενώ την ίδια στιγμή βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας αντιστροφής του Brain Drain, προσφέροντας θέσεις εργασίας. Σημειώνεται ότι η Alpha σχημάτισε, κατά τη διάρκεια του α’ τριμήνου της τρέχουσας χρήσης, πρόβλεψη 97 εκατ. ευρώ για πρόωρη αποχώρηση εργαζομένων. Με το κόστος να έχει αναληφθεί, η εξοικονόμηση δαπανών, που θα αποτυπωθεί πλήρως το 2022, θα συμβάλει στο στόχο μείωσης των καθαρών λειτουργικών δαπανών κατά 50 εκατ. ευρώ ως το 2024. Επιπρόσθετα, λόγω της επιχειρούμενης μείωσης των NPEs το κόστος διαχείρισης θα μειωθεί κατά 125 εκατ. ευρώ, εντός της επόμενης τετραετίας. Η τράπεζα διέθετε στο τέλος Ιουνίου 306 καταστήματα στην Ελλάδα, αριθμός κατά περίπου 20% μειωμένος σε σχέση με το τέλος Ιουνίου 2020.

