Συναγερμός σήμανε στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ μετά από αναφορές για πυροβολισμούς σε λύκειο της περιοχής.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το Associated Press η αστυνομία ερευνά πυροβολισμούς σε σχολείο στο Νιουπορτ.

Αυτή τη στιγμή το σχολείο εκκενώνεται και οι μαθητές μεταφέρονται σε ασφαλές σημείο, από το οποίο μπορούν να τους παραλάβουν οι γονείς τους.

HAPPENING NOW: Newport News Police investigating shooting at high school.

Authorities are on the scene of a shooting at Heritage High School. Students are being evacuated — and sent to tennis courts, said police.

Parents can meet children there. pic.twitter.com/Svo4rGx4oz

— Eugene Daniel 13News Now (@eugenedanielTV) September 20, 2021