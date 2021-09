Οι πλημμύρες και οι άλλες φυσικές καταστροφές ανάγκασαν τουλάχιστον 100.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους τα τελευταία χρόνια στο Μπουρούντι, υπογραμμίζει η μη κυβερνητική οργάνωση Save the Children σε έκθεσή της, την οποία έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα.

Η χώρα αυτή της ανατολικής Αφρικής αντιμετωπίζει από το 2015 βαθειά πολιτική κρίση, η οποία έχει στοιχίσει τη ζωή σε 1.200 ανθρώπους και ωθήσει στην εξορία περίπου 400.000 κατοίκους της χώρας.

Ωστόσο σήμερα «περισσότερο από το 84% των εσωτερικά εκτοπισμένων στο Μπουρούντι (…) έχει εγκαταλείψει την εστία του κυρίως λόγω των φυσικών καταστροφών παρά λόγω των συγκρούσεων, κυρίως εξαιτίας της ανόδου της στάθμης (των υδάτων) της λίμνης Τανγκανίκα, της δεύτερης μεγαλύτερης της Αφρικής», επισημαίνει η βρετανική μη κυβερνητική οργάνωση.

Τον Απρίλιο, η στάθμη της λίμνης είχε ανέβει κατά περίπου 4 μέτρα σε σχέση με τα φυσιολογικά της επίπεδα, καταστρέφοντας εκατοντάδες σπίτια, σημειώνει η μκο, η οποία δραστηριοποιείται στο Μπουρούντι.

