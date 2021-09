Δύο αμερικανοί στρατιωτικοί πιλότοι διασώθηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο χθες Κυριακή αφού το εκπαιδευτικό αεροσκάφος τους συνετρίβη στην αυλή κατοικίας σε προάστιο κοντά στο Φορτ Γουόρθ του Τέξας, ανακοίνωσαν οι αρχές.

«Σε κατοικημένη περιοχή»

Τρία σπίτια υπέστησαν ζημιές στο προάστιο Λέικ Γουόρθ, όπου οι πιλότοι έκαναν χρήση των εκτινασσόμενων καθισμάτων τους προτού το μικρό τζετ του Πολεμικού Ναυτικού συντριβεί σε σύμπλεγμα κατοικιών φοιτητών κολεγίου.

FWFD PIO on scene of a military training aircraft crash in Lake Worth,TX. 2 homes heavily damaged, currently 2-3 patients being treated at this time. — Fort Worth Fire Department (@FortWorthFire) September 19, 2021



«Κανένας κάτοικος δεν τραυματίστηκε. Οι δύο πιλότοι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο», είπε στον Τύπο ο επικεφαλής της πυροσβεστικής στο Λέικ Γουόρθ, ο Ράιαν Αρθουρ.

«Το συμβάν αυτό θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερο, αν λάβουμε υπόψη μας ότι το αεροσκάφος συνετρίβη σε κατοικημένη περιοχή εδώ στο Λέικ Γουόρθ», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας πως ευτυχώς κατέπεσε σε αυλή και όχι πάνω σε κάποιο σπίτι.

Η αμερικανική διοίκηση αεροναυτικής εκπαίδευσης (CNATRA) εξήγησε ότι το αεριωθούμενο T-45C Goshawk του ΠΝ, διθέσιο εκπαιδευτικό αεροσκάφος που χρησιμοποιείται συχνά σε αεροπλανοφόρα, συνετρίβη περίπου τρία χιλιόμετρα από στρατιωτική βάση του Φορτ Γουόρθ.

«Ο εκπαιδευτής βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση· η κατάσταση του εκπαιδευόμενου πιλότου του ΠΝ είναι άγνωστη, πάντως είναι ζωντανός και τους προσφέρονται φροντίδες», ανέφερε μέσω Twitter.

The two occupants ejected from the aircraft. The instructor pilot is in stable condition; the student naval aviator’s condition is unknown but he is alive and receiving treatment. Both were transported to medical facilities for evaluation. — Naval Air Training (@CNATRA) September 19, 2021

Αλεξίπτωτο σε καλώδια

Οι πιλότοι εκτελούσαν συνηθισμένη εκπαιδευτική πτήση. Απογειώθηκαν από το διεθνές αεροδρόμιο της Κόρπους Κρίστι, κάπου 640 χιλιόμετρα νοτιότερα. «Η αιτία της συντριβής είναι άγνωστη» και αντικείμενο έρευνας που διενεργείται, σύμφωνα με τη CNATRA.

#DEVELOPING: At least three injured and two homes have been heavily damaged after a #military training aircraft crashed in Lake Worth, #Texas, Fort Worth Fire Department says. pic.twitter.com/DN2Ft1heRt — Jon Marr (@JonMarrReports) September 19, 2021

Βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν παχιά στήλη πυκνού γκρίζου καπνού να υψώνεται από το σημείο της συντριβής και αλεξίπτωτο πιασμένο σε καλώδια του δικτύου ηλεκτροδότησης.

Φωτογραφικά στιγμιότυπα εικονίζουν το κουφάρι του αεροπλάνου που βγάζει καπνούς.

