Η Αστυνομία στη Μελβούρνη στην Αυστραλία χρησιμοποίησε μπίλιες πιπεριού και σφαίρες καουτσούκ σήμερα για να διαλύσει χιλιάδες διαδηλωτές που αψήφησαν τις οδηγίες για παραμονή στο σπίτι και βγήκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν καταστρέφοντας περιουσίες, μπλοκάροντας έναν βασικό αυτοκινητόδρομο και τραυματίζοντας τρεις αστυνομικούς, με αποτέλεσμα να γίνουν πάνω από 40 συλλήψεις, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές.

Ήταν η δεύτερη ημέρα διαδηλώσεων στην αυστραλιανή πόλη που τελεί σε καθεστώς lockdown αφού οι αρχές έκλεισαν τα εργοτάξια για δύο εβδομάδες, λέγοντας ότι οι συχνές μετακινήσεις των εργαζομένων εξαπλώνουν τον κοροναϊό.

«Ήταν ένα πραγματικά δύσκολο περιβάλλον για εμάς», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Σέιν Πάτον, αρχηγός της Αστυνομίας στη νοτιοανατολική πολιτεία της Βικτόριας, λέγοντας ότι οι διαδηλώσεις ήταν παράνομες.

Τηλεοπτικοί σταθμοί και μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν εικόνες με διαδηλωτές να περπατούν στους δρόμους, ανάβοντας φωτοβολίδες και τραγουδώντας συνθήματα και να επιτίθενται σε περιπολικά της αστυνομίας, περικυκλωμένοι από αστυνομικούς και δυνάμεις των ομάδων αντιμετώπισης ταραχών.

This is melbourne right now.

Got voted top 10 safest city in the world on Sunday.

Fast forward to Tuesday. pic.twitter.com/bv63Sy35dI

— Tolga Kumova (@KumovaTolga) September 21, 2021