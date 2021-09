Ουάσινγκτον: Πέντε τραυματίες από πυροβολισμούς έξω από μίνι μάρκετ

Πέντε άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένα 13χρονο αγόρι, τραυματίστηκαν σήμερα το πρωί όταν ένας ένοπλος άνοιξε πυρ εναντίον μιας ομάδας, έξω από ένα μίνι μάρκετ, στη Νοτιοανατολική Ουάσινγκτον, ανακοίνωσε η αστυνομία της ομοσπονδιακής πρωτεύουσας.

Το επεισόδιο σημειώθηκε λίγο μετά τις 8.30 το πρωί, μπροστά από το κατάστημα που βρίσκεται στη λεωφόρο Αλαμπάμα.

Εκτός από τον έφηβο, τραυματίστηκαν δύο άνδρες και δύο γυναίκες. Οι περισσότεροι φέρουν τραύματα από σφαίρες στο κάτω μέρος του κορμού τους. Ο ένας από τους άνδρες πυροβολήθηκε στο στήθος και νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση.

DC Police Chief Robert Contee said a lone gunman “brazenly” shot into a group outside a convenience store on Alabama Avenue SE just after 8:30 Tuesday morning. He called the shooting “unacceptable” and pleaded for community help. https://t.co/HJZjgODFrI pic.twitter.com/TEavPkEtJ6

— WUSA9 (@wusa9) September 21, 2021