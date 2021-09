Στη Νέα Υόρκη ο Δένδιας: Αφγανιστάν, κλιματική αλλαγή και πανδημία στην ατζέντα των επαφών στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Συμμετείχα στη συνάντηση των ΥΠΕΞ της ΕΕ στο περιθώριο της ΓΣ του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Αφγανιστάν & τρέχουσες υποθέσεις ΕΕ στην ατζέντα – I attended #EU FMs meeting held on the sidelines of #UNGA in New York. #Afghanistan & current affairs on the agenda. pic.twitter.com/kCClvPxYsY

— Nikos Dendias (@NikosDendias) September 21, 2021